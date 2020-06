Thảm án chồng chém vợ tử vong, truy sát bố cùng em vợ

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở Phú Thọ đã gây ra vụ thảm án dùng dao truy sát vợ, bố vợ cùng em vợ, khiến người vợ tử vong, bố vợ nguy kịch.





Ngày 25-6, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 24-6, tại xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra một vụ thảm án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.



Theo đó, một người đàn ông trung niên đã ra tay truy sát 3 người cùng lúc gồm: người vợ (đã ly thân), bố vợ và em vợ. Trong đó, do vết thương quá nặng, chị Trần Thị H. (SN 1983 trú tại xã Chí Đám) là vợ của nghi phạm đã tử vong, bố vợ là ông Trần Văn C. (SN 1958) nguy kịch.





Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp





Trước đó, ông Trần Văn C. nhập viện cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, tiếp xúc chậm, da xanh, đặc biệt có vết thương thấu bụng, hai bên cánh tay có vết đâm và chém sâu. Bệnh nhân ngay sau đó được các bác sĩ mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Trong khi đang cấp cứu cho ông C., chị H. cũng được người nhà đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mạch 0, huyết áp 0, đồng tử giãn tối đa, trên người có nhiều vết đâm chém. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong sau hơn 30 phút hồi sức tích cực



Ngoài ra, em chị H. là chị Trần Thị L. cũng bị nhiều vết chém nhưng chủ yếu vào phần mềm, hiện đã ra viện.



Lãnh đạo xã Chí Đám xác nhận vụ thảm án và cho biết vợ chồng chị H. có 2 con gái, cháu lớn khoảng 9-10 tuổi. Bình thường, chị H. làm công nhân xa nhà, chồng ở nhà làm lao động tự do. Nguyên nhân vụ thảm án có thể do mâu thuẫn gia đình.



Ngày 24-6, chị H. về nhà bố mẹ đẻ chơi. Nhà bố mẹ đẻ chị H. cách nhà chồng ở xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng khoảng 3-4 km. Khoảng hơn 20 giờ ngày 24-6, chồng chị H. là N.V.H. (SN 1981, trú tại xã Phong Phú) cầm dao sang nhà bố mẹ vợ và phát hiện vợ đang tắm ở trong nhà tắm liền đâm chém vợ.



Bố đẻ chị H. thấy vậy chạy vào trong bếp cũng bị V.H. truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. V.H. còn đâm em của chị H. bị thương.



Sau khi gây án, V.H. trở về nhà và ra quả đồi sau nhà treo cổ tự tử. "Ngay trong đêm, lực lượng công an tỉnh và các lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án" - vị lãnh đạo cho hay.

Theo B.H.Thanh - Ngô Nhung (NLĐO)