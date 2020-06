Tài xế taxi hóa "người nhện" leo nhà cao tầng trộm tiền gây hoang mang

Cơ quan công an ở Thừa Thiên-Huế đã bắt được đối tượng gây ra các vụ đột nhập nhà cao tầng trộm cắp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.





Ngày 25/6, tin từ Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng gây ra các vụ đột nhập nhà cao tầng ở kiệt 56 Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế trộm cắp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.







Đối tượng Mai Kim Tánh bị bắt giữ.





Đối tượng bị bắt giữ là Mai Kim Tánh (29 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, tạm trú tại 1C kiệt 56 Duy Tân, phường An Cựu), làm nghề lái xe taxi.



Trước đó, khoảng 5h ngày 24/6, nhiều người dân trú tại kiệt 56 Duy Tân trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà cao tầng trộm cắp tài sản gồm nhiều điện thoại di động và số tiền hơn 17 triệu đồng.







Một số tang vật vụ án.





Ngay sau khi nhận tin báo, lưc lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phối hợp cùng Công an phường An Cựu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra truy xét.



Sau một thời gian điều tra, công an xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm là Mai Kim Tánh. Lực lượng công an bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Tánh tại nơi đối tượng tạm trú, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.



Qua điều tra, Tánh khai, do phát hiện tầng 2 nhiều ngôi nhà ở kiệt 56 Duy Tân thường xuyên mở cửa nên đối tượng đã đột nhập trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn chơi.





