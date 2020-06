Tai nạn giao thông thảm khốc ở Đắk Nông: Nạn nhân thứ 6 tử vong

Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng sau 2 tuần điều trị, nạn nhân thứ 6 trong vụ tại nạn giao thông thảm khốc ở Đắk Nông đã không qua khỏi.





Chiều 27-6, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác nhận bà Nông Thị Tình (49 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đắk R’la) vừa tử vong.







Bà Tình là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la) xảy ra ngày 13-6 vừa qua. Sau vụ tai nạn giao thông, bà Tình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Sau 2 tuần điều trị, bà Tình tử vong vào tối 25-6 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.



Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Đắk R’la cho biết 4 nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trong đó, 2 nạn nhân sức khỏe đã ổn định, 2 người còn lại vẫn đang trong tình trạng nặng, đang được các bác sĩ điều trị tích cực.



Như đã phản ánh, sáng 13-6, tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải mang BKS: 69C-051.59 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, khi xe lưu thông đến khu vực chợ 312, tài xế Bền đạp thắng nhưng thắng không có hiệu lực. Lúc này, tài xế đã cố tình cho xe tông vào 1 xe container và 2 xe tải cùng chiều với mục đích giảm tốc độ. Tuy nhiên, hành động này đã khiến 2 chiếc xe tải mất thắng lao lên vỉa hè, gây ra vụ tại nạn thảm khốc làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng. Riêng xe tải do tài xế Bền điều khiển chạy cách hiện trường vụ tai nạn giao thông khoảng 1km rồi lật nghiêng bên đường.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định xe tải gây tai nạn thảm khốc làm 6 người chết đã chở quá tải trọng cho phép của xe hơn 75% chứ không như lời khai ban đầu của tài xế. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

