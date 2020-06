Vũ Hồng Sơn (SN 1999) - siêu trộm với biệt danh "Cáo gửi chân" vừa bị Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ.





Tháng 8/2019, qua mạng xã hội Facebook, Vũ Hồng Sơn (SN 1999, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có quen biết chị Vy Thị Vàng ở Lạng Sơn. Sau một thời gian nói chuyện, tâm sự, giữa hai người nảy sinh tình cảm quý mến, thân thiết. Đến đầu tháng 3/2020, Sơn chuyển đến phòng trọ của chị Vàng ở đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để ở cùng.



Quá trình sinh sống tại đây, Sơn thấy trên giá treo gắn trên tường của phòng trọ có 2 hộp lớn bên trong đựng các các đôi giầy mới nhãn hiệu Adidas. Do không có việc làm nên Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng âm thầm chờ đợi cơ hội ra tay.





Đối tượng Sơn bị bắt giữ.





Lần thứ nhất khoảng giữa tháng 4/2020, lợi dụng việc chị Vàng không có mặt tại phòng trọ, Sơn đã lấy 3 đôi giầy nhãn hiệu Adidas rồi cho vào túi nilon màu đen, mang lên khu vực quận Ba Đình để bán cho một nam thanh niên được 6 triệu đồng. Sau đó khoảng 2 ngày, tiếp tục lợi dụng việc chị Vàng không có nhà, Sơn đã lấy đi 4 đôi giày nhãn hiệu Adidas và mang bán tiếp cho nam thanh niên trên với giá 9 triệu đồng. Số tiền này Sơn sử dụng tiêu xài cá nhân.



Khoảng 21h tối 18/6, Sơn đến nhà nghỉ Khánh Huyền tại địa chỉ số 58 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội để xin việc làm. Tại đây, Sơn được chủ nhà nghỉ đồng ý nhận làm nhân viên dọn phòng. Sơn đi lên tầng 3 để nghỉ ngơi thì gặp anh Hoàng Trọng Đạt cũng là nhân viên dọn phòng làm việc tại nhà nghỉ. Qua nói chuyện, Sơn biết được mật khẩu máy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của anh Đạt.



Đến sáng hôm sau, lợi dụng anh Đạt đang ngủ say, Sơn đã lấy đi chiếc điện thoại iPhone 7 Plus để trên giường ngủ rồi đi khỏi nhà nghỉ. Đến khoảng 11h cùng ngày, Sơn mang bán chiếc điện thoại trộm cắp được tại một cửa hàng mua bán điện thoại ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với giá 1 triệu đồng.



Trước đó, ngày 16/6, Sơn đến Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Hoàng Việt ở khu vực quận Thanh Xuân để xin việc làm. Tại đây có gặp anh Hưng là nhân viên của công ty, anh Hưng chở Sơn đi tìm kiếm việc làm. Do không đủ tiêu chuẩn nên Sơn không tìm được việc làm và phải thanh toán tiền xe.



Do không có tiền thanh toán nên Sơn bảo anh Hưng điều khiển xe về khu vực nhà trọ ở địa chỉ ngõ 193/64, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội mục đích để lấy trộm điện thoại của anh Hưng. Khi đến nơi lợi dụng lúc anh Hưng đi vệ sinh không để ý, đối tượng đã lừa lấy 2 chiếc điện thoại trên và bỏ trốn. Đối tượng sau đó cũng bán chiếc điện thoại này đi để lấy tiền ăn chơi.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của các bị hại, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh vụ án. Đối tượng sau đó đã bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vũ Hồng Sơn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.



Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an quận Cầu Giấy điều tra mở rộng.

https://danviet.vn/sieu-trom-voi-biet-danh-cao-gui-chan-20200628234500001.htm





Theo Hoàng Trọng (Dân Việt)