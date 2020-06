Phó GĐ Công an Đà Nẵng: Đề xuất tiêu diệt phạm nhân trốn trại ẩn náu ở núi Hải Vân

Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết có thể đề xuất quân đội tiêu diệt Triệu Quân Sự để tránh việc phạm nhân giết người có cơ hội phản kháng.

Chiều 5/6, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đến núi Hải Vân để chỉ đạo các lực lượng truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên). Đây là người đã trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chiều 3/6.

Đại tá Trần Mưu động viên lực lượng truy bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: Thanh Đức.

Đến 16h chiều, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra kẻ bỏ trốn. Từ đêm qua đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng biên phòng và Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt.

Hơn 50 chó nghiệp vụ cũng được đưa đến núi Hải Vân để truy tìm kẻ mang tội giết người.

Tại hiện trường, nhiều tổ công an, quân đội đang bao vây theo thế gọng kìm. Các đội chó nghiệp vụ được đưa đến để giám biệt mùi hơi.

Tuy nhiên, việc truy bắt Sự gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực này hiểm trở, ban ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C. Trên núi có nhiều vắt, muỗi nên gây khó khăn cho những lực lượng làm nhiệm vụ.

Một chiến sĩ tham gia vây bắt cho biết Sự từng huấn luyện trong quân đội một năm và từng là lính đặc công ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ. Chính vì thế, trong quá trình vây bắt, các chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, đề phòng phạm nhân này chống trả.

Công an, quân đội đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường truy bắt Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, đại tá Trần Mưu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là Trưởng công an huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu phải tăng cường tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác.

Ngoài phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng công an phải bố trí các trạm kiểm soát dọc ven biển Liên Chiểu, dưới các tuyến đường để ngăn chặn kẻ sát nhân tẩu thoát theo đường biển hoặc ra địa phận Thừa Thiên - Huế.

"Trời nắng như thế này rất có thể anh ta sẽ đói, khát và tìm xuống các khu dân cư để kiếm đồ ăn, nước uống. Do đó, chúng ta phải đề phòng", đại tá Mưu nói.

Nhận định cựu quân nhân này là người giỏi võ, ông Mưu yêu cầu công an phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thay phiên nhau tuần tra, truy tìm kẻ đào ngũ. "Kẻ này đã từng giết người dã man, liên tục cướp của nên rất nguy hiểm. Nếu phát hiện thì anh em có thể nổ súng để tiêu diệt. Anh ta đã có án chung thân rồi, nếu trốn thoát thì rất nguy hiểm nên công an được phép bắn nếu cần thiết. Không được để tên này có cơ hội phản kháng, gây án", Phó giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm kẻ trốn trại giam. Ảnh: Thanh Đức.

Tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày. Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.

Trong thời gian quân ngũ, anh ta nhiều lần trộm cắp đồ của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi bị phát giác, Sự trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Đến ngày 12/8/2012, người này tiếp tục đào ngũ.

Thời gian này, Sự không về nhà mà lang thang ở Hà Nội, thực hiện nhiều vụ cướp tài sản. Ngày 22/8/2012, Sự cướp tài sản của một phụ nữ 49 tuổi nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân.

Gây án xong, anh ta đem tài sản cướp được mang đi bán rồi tẩu thoát. Ngày 25/8/2012, Sự bị bắt giữ và đầu năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt tù chung thân vì 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Sáng 8/11/2015, trong lúc thụ án tại Trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội.