Lật thuyền chở 7 người tới thác chơi, 3 người mất tích

Nhóm 7 người ở Lào Cai đi thuyền chơi, khi về thì thuyền bất ngờ bị lật, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng sáng 8-6 đã tìm thấy 2 nạn nhân.





Sáng 8-6, một lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Chảy khiến 3 người mất tích, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.



Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Laocaionline



Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7-6, Công an xã Bản Cái (huyện Bắc Hà) nhận được tin báo về việc tại đoạn sông Chảy thuộc thôn Ma Sín Chải (xã Bản Cái), xảy ra vụ lật thuyền có nhiều người.



Công an xã Bản Cái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp cùng nhân dân, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ xã tổ chức tìm kiếm người bị nạn.



Thông tin ban đầu cho biết có 7 người đi thuyền lên khu vực Thác Cá (xã Bản Cái) để chơi. Đến 23 giờ đêm, trên đường về, đến đoạn sông Chảy (thôn Ma Sín Chải) thì chiếc thuyền bị lật (khu vực này cách đập thủy điện Vĩnh Hà khoảng 7 km). Trong số 7 người trên thuyền, chỉ có 4 người may mắn bơi được vào bờ.



Các nạn nhân trong vụ lật thuyền đều là người ở huyện Bảo Yên. 3 người bị mất tích gồm: Ma A Ch. (SN 1989), Ma A K. (SN 1985) và Thào A D. (SN 1994).



Đến 9 giờ sáng 8-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Ma A C. và Thào A D..



