Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Đề nghị cách các chức vụ trong Đảng với trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Tạm dừng công tác Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều

Ông Nguyễn Văn Điều sau khi gây tai nạn - Ảnh CTV





Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, ngụ thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tối 8.5 ở TP.Thái Bình. Thời điểm gây ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.



Chiều 2.6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị để xem xét hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều. Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về việc ông Nguyễn Văn Điều lái xe gây tai nạn vào tối 8.5.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá, hành vi của ông Nguyễn Văn Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân.



Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất đề xuất T.Ư xem xét cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.



Trước đó, ngày 27.5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 8.5 tại đường Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



Theo Lê Tân (thanhnien)