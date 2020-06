Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(GLO)- Sáng 5-6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo các trường THPT trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) Mai Văn Trinh đã báo cáo về một số nội dung chính trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, điểm mới của kỳ thi năm nay là tăng cường tự chủ của các địa phương và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh-kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT và của Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Bộ GD-ĐT cũng sẽ thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh. Thời gian tổ chức thi chỉ có 2 ngày (9 và 10-8) thay vì 2,5 ngày như dự kiến trước đó. Kỳ thi được tổ chức với 5 bài thi gồm: 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Những nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp tỉnh, Sở GD-ĐT trong kỳ thi này cũng được Bộ GD-ĐT nêu rõ tại hội nghị. Đồng thời, Bộ cũng dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong công tác in sao, vận chuyển đề thi; chuẩn bị cho kỳ thi; tập huấn, thanh tra; bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi…Một số mốc thời gian quan trọng của kỳ thi cũng được ấn định như: tổ chức tập huấn nghiệp vụ ở các cấp trước ngày 15-6; tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh từ 15-6 đến 30-6; hoàn thiện dữ liệu đăng ký xét tốt nghiệp THPT, đánh số báo danh, xếp phòng thi, công bố thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất vào ngày 23-7; trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 1-8; hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các hồ sơ coi thi cho các điểm thi trước ngày 4-8; công bố kết quả thi ngày 27-8.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và một số địa phương cũng đã tập trung thảo luận, tháo gỡ vướng mắc cũng như nhấn mạnh những điểm cần lưu ý để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (phải) và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tư Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không còn nhiều, do đó các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể: tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập theo nội dung chương trình, định hướng của Bộ GD-ĐT, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phải kết thúc năm học trước 15-7. Giám đốc Sở GD-ĐT các địa phương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố sớm thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Sau khi được thành lập, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cần tập trung thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, thực chất.

Ngoài ra, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo sở, ngành liên quan tham gia tích cực vào công tác tổ chức kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các bộ phận làm công tác thi; chuẩn bị tốt các điều kiện cho chấm thi, coi thi, vấn đề an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi; chọn lựa kỹ đội ngũ cán bộ tham gia khâu sao in, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Riêng các huyện miền núi cần xây dựng thêm phương án ứng phó với tình trạng mưa lũ có thể xảy ra vào thời điểm thi…

HỒNG THI