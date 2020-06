Dùng xe hơi chở nửa tạ ma túy đi tiêu thụ giữa đêm

Trong đêm khuya, một nghi phạm ở Nghệ An dùng xe hơi chở nửa tạ ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.





Nghi phạm Nguyên cùng tang vật - Ảnh: Công an cung cấp





Chiều 27-6, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ bắt nghi phạm vận chuyển 50kg ma túy đá.



Trước đó, khoảng 22h15 tối 26-6, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức vây bắt một nghi phạm chở ma túy đá trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.





Xe nghi phạm dùng chở ma túy đá bị lật - Ảnh: V.TƯỜNG





Quá trình lực lượng công an truy đuổi, xe của nghi phạm bị lật.



Tang vật thu giữ trong xe khoảng 50kg ma túy đá.



Bước đầu, nghi phạm Hồ Sỹ Nguyên (52 tuổi, ngụ huyện Tương Dương, Nghệ An) khai số ma túy trên được mua từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ.



Theo TRÀ PHƯƠNG (TTO)