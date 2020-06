Đình chỉ công tác Phó Chi cục trưởng Hải quan say xỉn gây tai nạn

Ông Mai Như Vệ đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, sau đó bị người dân đuổi theo bắt được giao công an, toàn bộ vụ tai nạn được camera của người dân ghi lại.



Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Ông Mai Như Vệ. (Nguồn: Vietnam+)





Trưa 28/6, ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Mai Như Vệ (54 tuổi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu (thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước), để phục vụ công tác điều tra.



Ông Mai Như Vệ đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, sau đó bị người dân đuổi theo bắt được giao công an. Toàn bộ vụ tai nạn được camera an ninh của người dân và người tham gia giao thông truy đuổi ghi lại.



Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, ông Vệ cũng đã làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước giải trình diễn biến vụ việc.



Sau khi nắm thông tin ban đầu về vụ việc, Cục Hải quan tỉnh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vệ để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.



Cục Hải quan tỉnh cũng đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Tổng cục Hải quan vụ việc liên quan đến ông Vệ để các cơ quan này nắm bắt và có hướng chỉ đạo tiếp theo.



Cũng theo ông Ngàn, hiện vụ việc đang trong quá trình cơ quan công an điều tra nên sai phạm thế nào phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Quan điểm của Cục Hải quan tỉnh là sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che.





Hiện trường vụ tai nạn được camera ghi lại. (Nguồn: Vietnam+)





Trước đó, khoảng 16 giờ 25 phút chiều 26/6, ông Mai Như Vệ, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, điều khiển xe ôtô Honda CRV, mang biển số 93A-160.78 lưu thông trên đường ĐT.759, hướng từ huyện Bù Đốp (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh.



Khi đến đoạn thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thì xe ôtô bất ngờ đâm trực diện vào xe máy mang biển số 93H1-202.42, do bà Phạm Thị Năm (36 tuổi, trú tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.



Cú va chạm quá mạnh làm bà Năm bị ngã văng ra đường, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Xe máy bị hư hỏng nặng, xe ôtô của ông Vệ hư hỏng phần đầu.



Sau khi gây tai nạn, ông Vệ tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy khoảng 5km đến thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thì bị người dân đuổi theo chặn lại.



Ông Vệ cùng phương tiện gây tai nạn sau đó được bàn giao cho công an huyện Bù Gia Mập lập biên bản xử lý. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông Vệ vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.



Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)