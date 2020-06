Điện Biên: 'Con nợ' truy sát, giết hai vợ chồng chủ nợ rồi tự tử

"Con nợ" là ông Đàm Văn Lực sau khi mở cửa cho hai vợ chồng chủ nợ vào nhà đã dùng dao truy sát hai người này tử vong, sau đó dùng chính con dao này đâm vào bụng tự sát.





Bị chồng truy sát, vợ rơi từ tầng 2

6 đối tượng chặn đường, truy sát dã man nam thanh niên đến chết

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)





Vào khoảng 8 giờ ngày 20/6, tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người tử vong.



Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, danh tính 3 nạn nhân được xác định là: Nguyễn Khánh Chung (sinh năm 1967), Trần Thị Thu (sinh năm 1980) là hai vợ chồng và Đàm Văn Lực (sinh năm 1963), cùng trú tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.



Vào thời điểm trên, vợ chồng ông Chung và bà Thu dẫn theo nhiều người chưa xác định danh tính đến nhà Đàm Văn Lực nghi đòi nợ.



Tại đây, ông Lực mở cổng cho ông Chung vào nhà sau đó đóng cổng lại, cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào bụng và phía sau lưng ông Chung khiến ông Chung gục tại chỗ.



Tiếp đó ông Lực chạy ra đuổi bà Thu đến khu vực mảnh ruộng đối diện cách nhà khoảng 30m và đâm bà Thu tử vong tại chỗ.



Sau đó, ông Lực quay về đến cổng nhà mình, cạnh chỗ ông Chung đang nằm và dùng dao tự đâm vào bụng tự sát.



Ngay sau khi xảy ra án mạng, người dân đã đưa ông Chung và ông Lực đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đều tử vong ngay sau đó.



Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.



Tại hiện trường,trên người bà Trần Thị Thu, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 4 tờ giấy vay nợ (bản photocopy) với tổng số tiền 1 tỷ 570 triệu đồng thể hiện cho bên vay là Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ ông Lực).



Kết quả ban đầu, vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn về việc vay nợ giữa vợ chồng ông Chung, bà Thu với Đàm Văn Lực.



Hiện lực lượng Công an và các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.



Theo Xuân Tư-Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)