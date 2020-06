Đang nhặt trứng vịt trong vườn, người phụ nữ bị trâu lạ bất ngờ xông vào húc tử vong

Đang đứng trong vườn nhà, bà T. ở Hà Tĩnh bất ngờ bị một con trâu lạ từ đâu xông vào húc tử vong.





Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 16-6. Bà Trương Thị T. (58 tuổi, trú tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang nhặt trứng vịt ở sau vườn nhà thì bất ngờ bị một con trâu lạ xông qua hàng rào bằng lưới sắt, húc tới tấp vào bụng, dẫn tới bất tỉnh.



Phát hiện sự việc, người thân liền đưa bà T. tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Do vết thương nặng, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.





Người dân sau đó đã khống chế con "trâu điên" húc bà T. tử vong - Ảnh: Facebook





Theo Công an phường Hưng Trí, con trâu húc bà Trương Thị T. được xác định là của anh Nguyễn Văn T. (trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) và Lê Văn C. (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh). Đây là con trâu mới được mua từ Quảng Bình cách đây 2 ngày.



Sáng ngày 16-6, hai người này đưa con trâu ra chợ trâu bò tại chân cầu Sông Trí, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh để bán. Nhưng do sơ sẩy, đứt dây buộc, trâu chạy đến nhà bà T. (cách chợ khoảng 800 m) húc người phụ nữ này tử vong.



Sau khi xảy ra sự việc, con trâu đã được người dân bắt và trói lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp xử lý.



Theo Hải Vũ (NLĐO)