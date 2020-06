Đà Nẵng: Nam công nhân tử vong trên đường đi làm ca đêm

Tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách khiến một nam công nhân tại TP Đà Nẵng tử vong tại chỗ trên đường đi làm ca đêm.



Sáng 17-6, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin vụ TNGT khiến một nam công nhân tử vong tại đường tránh Nam Hải Vân (thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).



Nạn nhân tử vong, xe máy vỡ nát tại hiện trường





Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 16-6, xe khách BKS 47B-017.40 do tài xế Đoàn Xuân Quốc (SN 1973, trú phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) điều khiển, chở nhiều hành khách lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Huế - Đà Nẵng.



Đến đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành, gần khu Công nghệ cao Đà Nẵng (thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), xe khách va chạm với xe máy Exiter BKS 43-K1 520.72 do anh Nguyễn Hữu Tr. (SN 1992, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) điều khiển.





Hiện trường vụ tai nạn vụ nam công nhân tử vong trên đường đi làm





Cú va chạm khiến xe máy vỡ nát, xe khách hư hỏng phần đầu. Nạn nhân Tr. tử vong tại chỗ.



Người nhà nạn nhân cho biết, anh Tr. làm nghề cơ khí. Đêm 16-6, nạn nhân đang trên đường đi làm ca đêm thì xảy ra tai nạn thương tâm.

