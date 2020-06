Cứu hộ kịp thời xe tải chở trên 200 hộp thuốc nổ bị tuột dốc, lật ngửa

Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng 25 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường ứng cứu.





Xe cứu hộ chở xe 16 chỗ lao xuống vực, 2 người tử vong

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Báo Thanh niên)



Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, tối 2/6, đơn vị đã kịp thời cứu hộ an toàn một xe ôtô tải đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ bất ngờ bị tuột dốc, lật ngửa.



Địa điểm xảy ra vụ việc là khu vực giải phóng mặt bằng để thi công trình thủy điện của Tập đoàn Sơn Hải, đoạn giáp ranh giữa xã Linh Trường (huyện Gio Linh) với xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa).



Xe ôtô tải 43H-2936 do anh Trịnh Văn Chinh (41 tuổi) điều khiển, khi đến khu vực trên đã xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ có tổng trọng lượng 4.992kg, cùng với 10 hộp dây nổ có trọng lượng 180kg.



Nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng 25 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường ứng cứu.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ, đưa lái xe Trịnh Văn Chinh bị thương đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời xử lý an toàn tuyệt đối với số thuốc nổ trên xe ôtô tải bị nạn.



Vụ tai nạn khiến xe ôtô tải43H-2936 bị hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân xảy ra sự cố là do xe bị mất đà, tuột dốc.

Theo Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)