Cục Cảnh sát hình sự bắt nhóm dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Nhóm đầu tư tiền điện tử đổ lỗi cho vợ chồng ông K. là tác nhân khiến chúng thiệt hại kinh tế nên thuê thám tử theo dõi rồi lên kế hoạch bắt cóc vợ chồng nạn nhân, ép chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản...





Nhóm tội phạm dàn cảnh, khống chế nạn nhân, để cướp 35 tỉ đồng. Ảnh: TTXVN.





Ngày 21.6, Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an cho biết đang vừa đấu tranh triệt phá thành công băng nhóm tội phạm cướp tài sản trong ví điện tử của một nhà đầu tư, xảy ra tại cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.



C02 đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi), Mai Xuân Phốt (28 tuổi), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Trung (24 tuổi) và Trương Chí Hải (31 tuổi).



Trước đó, cuối tháng 5, các trinh sát phát hiện dấu hiệu một băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới để cướp tài sản nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi.



Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng C02) đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho hai Phó cục trưởng C02, Đại tá Lê Ngọc Phương và Đại tá Phạm Văn Tám trực tiếp chỉ đạo các trinh sát Phòng 6 xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá.



Ngày 18.6, lực lượng chức năng C02 đã làm rõ ổ nhóm tội phạm trên.



Theo cảnh sát, nhóm trên từng kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ và tìm mọi cách để xác định nguyên nhân. Thời điểm này, chúng thấy ông K. ở TP.Hồ Chí Minh kinh doanh tiền điện tử thành công nên cho rằng doanh nhân này là nguyên nhân khiến chúng thất bại.



Cả bọn thống nhất tìm cách bắt cóc ông K. để đòi lại tiền. Chúng thuê thám tử theo dõi ông K. Đến giữa tháng 5, phát hiện ông này cùng vợ và con nhỏ đi du lịch ở Đà Lạt, cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc.



Các đối tượng mang theo súng ngắn, kim tiêm, thuê thêm giang hồ và sử dụng 3 xe ô tô chạy thẳng lên một khách sạn ở TP Đà Lạt nơi gia đình ông K. đang thuê phòng. Song do đông người, chúng không dám bắt.



Sáng 18.5, theo dấu nạn nhân từ Đà Lạt về tới đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thấy vắng xe cộ qua lại, cả bọn quyết định ra tay.



Chúng lái húc vào phía sau xe của ông K. tạo ra một vụ tai nạn. Khi xe của ông K. vừa dừng lại, cả bọn lao đến chặn đầu, khóa đuôi chia tách ông K. và vợ con lên hai xe khác nhau. Chúng bịt mắt rồi tra tấn buộc ông phải cung cấp mã số ví tiền điện tử.



Khi ông K. kháng cự, chúng dùng súng dí vào đầu, sau đó dùng kim tiêm có dính máu mà chúng nói là loại máu nhiễm HIV dọa sẽ tiêm vào vợ và con ông K. Lo sợ, ông K. đã chấp nhận cung cấp mật mã ví tiền...



Bọn chúng đã cướp của ông K. khoảng 35 tỉ đồng. Số tiền này chúng trả công cho giang hồ và thám tử trên 1 tỉ đồng, số còn lại chia nhau.

