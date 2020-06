Công an Phú Yên thông tin vụ sát hại bé gái, chôn ở rừng dương

Ngày 24.6, Công an tỉnh Phú Yên thông tin chi tiết về vụ án thanh niên 18 tuổi sát hại bé gái 13 tuổi rồi chôn ở rừng dương. Theo đó, cả hai chỉ mới quen nhau vài ngày qua mạng xã hội facebook.





Hiện trường vụ án mạng xảy ra ở rừng dương tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (sinh ngày 2.4.2002, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An), đồng thời ra lệnh tạm giam đối tượng này 4 tháng để điều tra về tội giết người.



Đối tượng Phạm Kim Phê được xác định là thủ phạm đã sát hại cháu Đỗ Thị Kim H (sinh năm 2007, trú thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rồi đào hố lấp nạn nhân trong khu rừng dương ở xã An Ninh Đông



Trước khi xảy ra vụ án mạng, đối tượng Phạm Kim Phê và cháu H chỉ mới quen biết nhau có vài ngày qua mạng xã hội faceboook. Tối ngày 17.6, Phê theo nhóm bạn của cháu Hân gồm 4 nam, 2 nữ đi xe mô tô đến khu vực Gành đá dĩa, xã An Ninh Đông ăn quà vặt, sau đó cả nhóm rủ nhau đến tiệm Internet ở xã An Ninh Tây chơi game.



Đến hơn 23 giờ cùng ngày, một người bạn trong nhóm nhờ Phê chở cháu H về nhà. Trên đường đi, Phê không chở cháu H về nhà mà chạy lòng vòng rồi đến khu vực rừng dương, thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.



Tại đây, phát hiện cháu H gọi điện thoại cho chị ruột cầu cứu, Phê đe dọa, giật ném điện thoại rồi bóp cổ nạn nhân. Khi thấy nạn nhân đã tắt thở, đối tượng Phê đã thực hiện hành vi thú tính rồi đào hố, vùi xác nạn nhân.



Thấy con mình đi chơi không về, gia đình cháu H tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên ngày 19.6 mới đến cơ quan công an trình báo sự việc, nhờ hỗ trợ truy tìm. Tiến hành rà soát mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện Phạm Kim Phê nên đã triệu tập đối tượng đến cơ quan làm việc.



Qua đấu tranh, đối tượng Phê khai nhận hành vi phạm tội nhưng do đêm tối, không nhớ rõ vị trí đã giấu xác nạn nhân, buộc lực lượng công an phải huy động hàng chục mũi trinh sát mới phát hiện chính xác hiện trường, vị trí đối tượng gây án.



