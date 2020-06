Châm lửa hút thuốc cạnh can xăng, vợ bị lửa thiêu tử vong, chồng bỏng nặng

Giữa trưa nắng, bà Học Thị Tuyết (ở Nghệ An) châm lửa hút thuốc cạnh can xăng khiến lửa bùng phát cháy rụi căn lán trại, thiêu tử vong người phụ nữ này và khiến người chồng bị bỏng nặng.





Trưa ngày 29-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lô Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết sau nhiều ngày điều trị tại Hà Nội vì bỏng nặng, bà Học Thị Tuyết, trú trên địa bàn xã, đã tử vong.





Căn lán bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: H. Khuông





Theo ông Chiến, vụ cháu xảy ra vào trưa 24-6, tại lán trại gia đình bà Học Thị Tuyết, ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, bà Tuyết cùng chồng vào lán trại trong rừng làm việc. Trong lúc nghỉ trưa, bà Tuyết có châm thuốc hút rồi ném tàn thuốc xuống sàn nhà, cùng lúc con chó chạy qua làm đổ can xăng vào người gây cháy. Ngọn lửa bao trùm lên người bà Tuyết.



Phát hiện sự việc, người chồng hốt hoảng đưa vợ chạy xuống suối nhúng vào nước. Bà Tuyết bị bỏng toàn thân được đưa đi cấp cứu, đến ngày 28-6 đã tử vong. Vụ cháy còn khiến chồng bà Tuyết bị bỏng.



"Qua khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng thì nguyên nhân của vụ việc là do sơ ý trong việc châm thuốc hút gây cháy "- ông Chiến cho biết thêm.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)