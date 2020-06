Bình Định: Tranh giành khách, một phụ xe bị bắn thủng mắt

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, một phụ xe đã bị bắn trọng thương khi đang chờ đón khách tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bắt đối tượng dùng súng trong vụ tranh giành đất





Sáng 3-6, một lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ nổ súng tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, khiến một người bị thương.





Phụ xe hãng xe Mạnh Mùi bị bắn trọng thương





"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai nhà xe Ngọc Thương và Mạnh Mùi cùng chạy tuyến Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh. Nạn nhân bị bắn trọng thương là phụ xe khách Mạnh Mùi", vị lãnh đạo trên cho biết.



Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định, đơn vị chủ quản Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, cho biết vụ việc nổ súng xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 2-6. "Thời điểm này, khi xe khách Mạnh Mùi đậu trong bến để đón khách thì có 2 thanh niên đi xe máy đến rút súng bắn vào phụ xe hãng này. Ngay sau đó, 2 thanh niên đi xe máy lập tức quay ra khỏi bến xe. Vụ việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng một vài phút. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an phường Ghềnh Ráng và Công an TP Quy Nhơn tiếp tục làm rõ vụ việc", ông Nhân nói.



Phụ xe nhà xe Mạnh Mùi sau khi bị bắn trọng thương ở mắt





Theo đại diện hãng xe Mạnh Mùi, phụ xe bị bắn tên là Phúc. Hiện anh Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, do bị thương ở mắt.



Theo Đức Anh (NLĐO)