Bình Định: 5 vụ án tham nhũng khiến cán bộ mất chức, buộc phải hầu tòa

Trong số 5 vụ án tham nhũng do Công an tỉnh Bình Định thụ lý, đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ với 5 bị can, tiếp tục điều tra 3 vụ với 5 bị can.





Ngày 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XII.



Theo báo cáo này, trong kỳ UBND tỉnh Bình Định và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành theo Đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 8.325 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại.



Đã kiến nghị xử lý thu hồi về cho nhà nước 5.976 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng cách hình thức khác 2.349 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý với 4 tập thể, 12 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.



Ngoài ra, Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 963 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 34 đơn vị, 929 cá nhân với số tiền 3.802 triệu đồng, qua thanh tra chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng.





Ông Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản.





Liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, trong kỳ Cơ quan Công an các cấp tiến hành điều tra 5 vụ, 10 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó khởi tố mới 3 vụ, 8 bị can. Đến nay, đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ 5 bị can, tiếp tục điều tra 3 vụ 5 bị can.



Trong số 5 vụ án tham nhũng do Công an tỉnh thụ lý trong kỳ, đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ gồm: Định Phương Nam – nguyên cán bộ Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn cùng 3 bị can khác, phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1.100.000.000 đồng, Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản số tiền 472.000.000 đồng.



Đang tiếp tục điều tra 3 vụ gồm: Phạm Quang Vinh – nguyên cán bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Định phạm tội tham ô số tiền khoảng 940.000.000 đồng, Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phạm tội nhận hối lộ 130.000.000 đồng (điều tra lại), Lê Đức Hải - nguyên cán bộ kế toán UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 398.750.000 đồng (điều tra lại).





Ông Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phải hầu tòa với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ. Tháng 11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm vụ án ông Hồ Minh Khiêm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Bình Định để điều tra bổ sung. Trước đó, tháng 8/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Hồ Minh Khiêm mức án 8 năm tù giam về tội nhận hối lộ.





Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, cần gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền…



Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành phải gương mẫu quyết liệt, coi trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.



Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, UBND tỉnh Bình Định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.





Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Quyết định cho ông Ngô Quốc Việt thôi chức danh kế toán trưởng. Ảnh: Dũ Tuấn





Gần đây, Dân Việt đã phản ánh trường hợp bổ nhiệm cán bộ "em Kế toán trưởng, chị Phó Giám đốc" xảy ra tại Trung tâm y tế huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.



Ngày 22/1/2019, Sở Y tế tỉnh Bình Định có Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh giữ chức danh Kế toán trưởng Trung tâm, thời hạn bổ nhiệm 5 năm (từ ngày 22/1/2019).



Đến ngày 1/11/2019, Sở Y tế tỉnh Bình Định tiếp tục có quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 5/11/2019).



Ngày 2/6, cũng chính Sở Y tế tỉnh Bình Định cho rằng, đối chiếu quy định theo khoản 3, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn, bà Ngô Thị Hồng Liên - Phó Giám đốc Trung tâm là chị ruột ông Ngô Quốc Việt - Kế toán trưởng là không đúng quy định.



Hơn 6 tháng bổ nhiệm, Sở Y tế tỉnh Bình Định mới phát hiện vụ việc và có quyết định sửa sai bằng cách cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thôi chức danh Kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Vân Canh đối với ông Ngô Quốc Việt.



Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng chỉ đạo phía Trung tâm y tế huyện Vân Canh họp kiểm điểm, tường trình sự việc và nguyên nhân để báo cáo đến Sở. Tùy theo mức độ, Sở này sẽ có quyết định xử lý trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

https://danviet.vn/binh-dinh-5-vu-an-tham-nhung-khien-can-bo-mat-chuc-buoc-phai-hau-toa-20200628103002501.htm





Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)