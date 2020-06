Bé trai 5 tuổi tử vong trong tư thế trói 2 tay ở nhà hoang: Tạm giữ 1 nghi phạm

Cơ quan công an đã tạm giữ 1 nghi phạm được xác định có liên quan đến vụ bé trai H.T.V.Đ. (5 tuổi, ở Nghệ An) tử vong ở một căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay.





Tối ngày 9-6, theo một nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, cơ quan công an đã xác định và tiến hành tạm giữ nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



"Hiện chúng tôi đã tạm giữ đối tượng liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, để kết luận cần phải có sự đối chiếu giữa lời khai, việc khám nghiệm hiện trường" - nguồn tin cho hay.





Cháu Đ. trước khi mất tích



Liên quan đến vụ việc đau lòng trên, tối ngày 9-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ông đang trên đường tới nơi phát hiện cháu bé tử vong để chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 15 giờ ngày 7-6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.



Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.



Đến chiều ngày 9-6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé ở trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng, thuộc địa phận huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà khoảng 10 km. Tại hiện trường theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong trong tư thế bị trói 2 tay.



Theo Đức Ngọc (NLĐO)