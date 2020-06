Bắt giam hiệu trưởng một trường tiểu học vì rút khẩu phần ăn của học sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Sơn (SN 1966), Hiệu trưởng; Đỗ Thị Như Thanh (SN 1976), Hiệu phó và Đinh Thị Huế (SN 1988), Kế toán Trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Trường Tiểu học Đông Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT





Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình thu chi tiền ăn bán trú và tiền học phí của học sinh tại Trường Tiểu học Đông Thành (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).



Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2018 và 2019, các bị can Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế và Nguyễn Thị Thu Hà đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định để chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh với số tiền trên 533 triệu đồng.



Ngày 27.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1968 (nguyên thủ quỹ Trường Tiểu học Đông Thành).



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.



