Xe sửa chữa đường gây tai nạn, 4 người thương vong

Vào khoảng 9 giờ ngày 15-5, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua dốc Ông Bồ, thuộc xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.





Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 51D - 330.31, do tài xế Lê Văn Hùng (48 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chở nhựa đường để sửa chữa đường Hồ Chí Minh. Trong quá trình lùi, xe tải đã tông vào một xe gắn máy mang BKS 48K1 - 035.61 đang di chuyển cùng chiều phía sau, do chị Giàng Thị C. (19 tuổi, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, chở theo mẹ là bà Hàn Thị S. (52 tuổi) và con gái nhỏ của chị C.



Sau khi lùi tông vào xe máy ở phía sau, xe tải tiếp tục tông vào một xe công nông cũng đang lưu thông cùng chiều rồi lật ngửa.





Hiện trường vụ tai nạn



Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Hàn Thị S. tử vong, 2 mẹ con chị Hàn Thị C. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, tài xế điều khiển xe công nông (chưa xác định được danh tính) bị bỏng nặng do nhựa đường đổ lên người.



Tại hiện trường, xe tải bị lật úp xuống đường, bể nát cabin; xe máy bị hư hỏng nhẹ.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Theo ĐÔNG NGUYÊN (SGGPO)