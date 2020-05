Truy nã 1 người liên quan vụ trọng án do Lê Quốc Tuấn gây ra

Do liên quan đến hành vi cất giữ súng và lựu đạn nên Trần Quốc Đạt cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án do Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) gây ra.

Liên quan đến vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" do Lê Quốc Tuấn (đã bị tiêu diệt) gây ra, Công an TP HCM hiện đang truy nã Lê Quốc Đạt.



Lê Quốc Đạt bị khởi tố tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" nhưng hiện nay đã bỏ trốn khỏi địa phương.





Khu nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp trước khi bị tiêu diệt





Theo Công an TP HCM, khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn dùng để gây án được Phạm Thanh Tâm mua với giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm còn mua một khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Quá trình điều tra, Tâm còn khai nhận nhặt 2 trái lựu đạn bên Campuchia về giao cho Tuấn, Đạt và một số người khác cất giữ.



Tuấn đã sử dụng khẩu AK cùng đạn của Tâm để gây án khiến 5 người tử vong; cướp xe và số tiền 802 triệu đồng nên Tâm và Đạt phải chịu trách nhiệm liên đới do hành vi của Tuấn gây ra.



Sau khi Lê Quốc Tuấn gây án và bị tiêu diệt thì Đạt bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo lý lịch bị can, Đạt sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, đến năm 2007 vào TP HCM học hết lớp 6 phụ giúp gia đình. Năm 2019, Trần Quốc Đạt từng bị Công an huyện Củ Chi xử lý hành vi "Hủy hoại tài sản".





