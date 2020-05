Thủ tướng: Tạm dừng mua thuốc cho tình huống 10.000 người nhiễm Covid-19

Chiều tối nay (30/4), Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh VGP).

Trong đó, Thủ tướng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm Covid-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng, chống dịch; trường hợp khó khăn, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân) để thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vào chiều qua (29/4), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã lưu ý trong những ngày nghỉ, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng phòng, chống dịch tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công, tập trung giải quyết các vướng mắc, bất cập để sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 đưa cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện có nguy cơ dịch bệnh.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong những ngày nghỉ lễ; tiếp tục ngăn chặn triệt để bên ngoài, ở bên trong thì phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch một cách kịp thời, hiệu quả; quản lý người xuất nhập cảnh; chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường an toàn; bảo đảm du lịch an toàn; giao thông an toàn; đưa công dân nước ngoài rời Việt Nam và công dân Việt Nam về nước; hỗ trợ các nước chống dịch;…

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Ban Chỉ đạo bàn và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh, định kỳ 2 ngày báo cáo Thủ tướng 1 lần, nhưng không nhất thiết duy trì chế độ họp 2 ngày 1 lần.