Thi thể bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế 'trao lại cho gia đình'

Thi thể của anh D. được 2 người đàn ông bỏ trong cốp ôtô chở từ Đà Nẵng ra đến Huế để làm đám tang. Theo lời của 2 người đàn ông trên, anh D. tử vong do tai nạn lao động.



Vụ xe bán tải bốc cháy với thi thể bên trong: Bắt bí thư đảng ủy xã để điều tra





Chiếc xe được cho là dùng để chở thi thể anh D. từ Đà Nẵng ra Huế vào tối 24-5 - Ảnh: Đ.THÀNH





Chiều 25-5, tin từ Công an TP Huế cho biết đang phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) điều tra nguyên nhân tử vong của anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, phường Thủy Xuân, TP Huế).



Theo thông tin ban đầu, 6 tháng trước anh D. vào TP Đà Nẵng làm công nhân cho Công ty CP cơ điện Mecoco (địa chỉ tại đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng).



Đến khoảng 15h ngày 24-5, gia đình anh D. nhận được điện thoại thông báo anh bị tai nạn lao động và tử vong.



Tối cùng ngày, gia đình anh D. ở Huế không khỏi bàng hoàng khi có 2 người đàn ông đi trên ôtô BKS 43A-500.** dừng ngay trước nhà. Theo lời kể của gia đình, thi thể anh D. được bỏ trên 2 cán sắt đặt ở sau cốp xe.



Thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã giữ 2 người đàn ông này lại rồi gọi điện báo công an.



Làm việc với cơ quan công an, 2 người này cho biết tên là Phạm Văn T. và Hồ Đắc Thanh Đ. (trú TP Đà Nẵng). Họ nói anh D. bị tai nạn lao động, rơi từ tầng 17 của một công trình trên đường Võ Nguyên Giáp.



Sau khi khám nghiệm, thi thể anh D. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.



Theo Nhật Linh (TTO)