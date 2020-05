Sét đánh khiến 3 người tử vong

Trong lúc làm việc trên rẫy, 3 người phụ nữ tại một huyện miền núi tỉnh Bình Định gặp mưa dông lớn và bất ngờ bị sét đánh tử vong.



Tối 19-5, ông Đinh Văn Liên, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) xác nhận, địa phương vừa xảy ra sự việc 3 người bị sét đánh tử vong khi đang làm việc trên rẫy.



Nạn nhân được xác định gồm Đinh Thị B. (người chị, sinh năm 1984) và Đ.T.B. (người em, sinh năm 1987, ở xã An Nghĩa), người còn lại là chị Đ.Th.Th. (sinh năm 1989, xã An Toàn, huyện An Lão).



Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-5, địa bàn xã An Nghĩa và một số xã miền núi huyện An Lão có dông kèm theo sấm sét. Trong đang làm trên rẫy, 2 chị em Đinh Thị B., Đ.T.B và chị Đ.Th.Th. bất ngờ gặp cơn dông sét, không kịp tìm nơi trú ẩn nên bị sét đánh tử vong. Vị trí các nạn nhân bị nạn nằm cách xã An Nghĩa khoảng 2km.



Chủ tịch xã An Nghĩa cho biết thêm: “Ngay khi nhận được tin báo, xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên và cùng với các đơn vị chức năng huy động phương tiện lên rẫy để hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về nhà để lo hậu sự".



Ngay trong tối cùng ngày, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão đã trực tiếp dẫn đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân. Hiện, các lực lượng chức năng huyện An Lão cũng đang phối hợp với các bên liên quan, người nhà nạn nhân để lo công tác hậu sự.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)