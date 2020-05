Quảng Nam: Thua bạc, người đàn ông uống thuốc độc tự tử

Đánh bạc thua vay nợ, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam quyết định tìm đến cái chết khi bị con nợ lấy xe SH.



Ngày 12-5, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi My Oanh (SN 1996; ngụ xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".





Bùi My Oanh bị khởi tố bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"





Trước đó, ngày 18-4, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo về vụ việc ông Phan Văn B. (SN 1976; ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) được phát hiện chết gần bờ ao phía sau vườn, trên người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Người nhà cho rằng cái chết ông B. liên quan đến chuyện nợ nần, cờ bạc.



Qua điều tra, công an xác định ngày 8-4, khi đánh bạc thua, ông B. vay 50 triệu đồng của Oanh. Khi vay tiền, ông B. giao ước sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi vào ngày 13-4 cho Oanh. Nếu trễ hạn, ông B. sẽ giao xe máy hiệu SH Mode cho Oanh.



Đến ngày 13-4, ông B. chưa có tiền trả nên khất sang ngày hôm sau. Ngày 14-4, nhiều lần gọi điện nhưng ông B. không nghe máy, Oanh rủ 4 thanh niên ở địa phương mang hung khí sang nhà ông B. lấy xe. Tại đây, ông B. tiếp tục xin được gia hạn thời gian trả nợ nhưng nhóm của Oanh không chịu, đe dọa buộc ông B. phải giao chìa khóa xe.



Đến ngày 18-4, nghe tin ông B. chết, Oanh sai 2 "đàn em" mang chiếc SH mode trả lại cho gia đình ông này.

