Phát hiện chất gây nghiện mới nguy hiểm trong đường dây ma túy bị triệt phá

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thưởng nóng cho ban chuyên án của Công an TP.Huế vì triệt phá thành công vụ ma túy lớn, trong đó có việc phát hiện chất nghi ma túy mới xuất hiện tại TP.Huế.



Ngô Xuân Đạt (thứ 2 tính từ trái qua) bị bắt quả tang tàng trữ mua bán chất ma túy - Ảnh: Công Quang







Ngày 26.5, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho tập thể và các cá nhân của Công an TP.Huế vì đã có thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án ma túy 420B, thu giữ số lượng lớn chất ma túy, trong đó có việc phát hiện chất nghi ma túy mới xuất hiện tại địa bàn Huế.



Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế xác định trên địa bàn nổi lên một đường dây mua bán chất ma túy do Ngô Xuân Đạt (tên thường gọi Bom, 31 tuổi, trú tại 8/24 Lê Huân, TP.Huế) cầm đầu.





Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen, thưởng nóng cho Ban chuyên án - Ảnh: Công Quang







Khoảng 14 giờ ngày 22.5, Ban chuyên án đã bất ngờ kiểm tra nhà số 112B Thạch Hãn (P.Thuận Hòa, TP.Huế) và bắt quả tang trên người Ngô Xuân Đạt 3 viên nén nghi là chất ma túy.



Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Đạt, lực lượng Công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481gram, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851gam, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari và 250 cây thuốc 555 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy.





Ma túy được phát hiện và thu giữ tại nơi ở của Đạt - Ảnh: Công Quang





Theo cơ quan công an, Ferrari là loại dung dịch mà các con nghiện ma túy thường gọi tiếng lóng là "nước biển", khi sử dụng có độ "phê" nhanh, mạnh hơn, lần đầu tiên xuất hiện tại địa bàn TP.Huế.



Hiện Công an TP.Huế đang giám định số tang vật ma túy thu giữ được, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

