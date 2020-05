Nghệ An: Bị điện giật, nhân viên điện lực tử vong thương tâm

Đang lắp đặt và sửa chữa đường dây hạ thế tại TP. Vinh (Nghệ An) anh N. B. S (39 tuổi) trú ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là nhân viên điện lực TP. Vinh không may bị điện giật dẫn đến tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Q. Toản





Sáng 8.5, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực TP.Vinh xác nhận sự việc và cho biết, ngày hôm qua một nhân viên của đơn vị vừa bị tai nạn điện giật và tử vong. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với đoàn thanh tra tiến hành điều tra, làm rõ.



Theo đó, vào khoảng 7h 30 ngày 7.5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An. Nạn nhân là anh N. B. S (39 tuổi, trú ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân viên điện lực TP.Vinh.



Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh S cùng một nhóm công nhân leo lên một cột điện thuộc Trạm biến áp xã Hưng Đông để tiến hành thay thế một số thiết bị. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, anh S không may chạm vào cáp điện nên bị điện giật ngất đi và bị treo trên cột điện.



Phát hiện vụ tai nạn, nhóm công nhân cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân xuống mặt đất, tiến hành sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện ở Nghệ An để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.



Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Tuấn Quỳnh (LĐO)