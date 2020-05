Ngày 14-15/5, nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng tới Tây Nguyên và Nam Bộ

Trong hai ngày 14-15/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.





Nắng nóng, khô hạn khiến các hồ chứa tại Bình Thuận cạn trơ đáy. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)





Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, trong hai ngày 14-15/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.



Vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại. Do vậy, từ ngày 14/5, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ.



Từ ngày 15/5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở phía Đông Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.



Ngày 14/5, chỉ số tia UV tại Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

