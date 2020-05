Nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư không khai báo

Biết nam công nhân đã tử vong khi rơi từ tầng 16 xuống nhưng chủ đầu tư công trình tổ hợp khách sạn Condo 2, đường Võ Nguyên Giáp quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng đã không báo cho cơ quan chức năng.





Thi thể bị bỏ trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế 'trao lại cho gia đình'

Công trình nam công nhân rơi từ tầng 16 ở Đà Nẵng nhưng chủ đầu tư không khai báo cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hồ Văn





Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết trong chiều 25.5 đã mời tài xế chở thi thể nam công nhân rơi từ tầng 16 ở một công trình tại Đà Nẵng về Huế lên làm việc.



Tại đây, tài xế cho biết đã nhận 1,5 triệu đồng để chở nạn nhân về quê bằng cách đặt nạn nhân trên băng ca vải rồi gập hết dàn ghế xe ôtô để có khoảng trống đưa thi thể vào. Tài xế và các công nhân làm cùng nạn nhân - anh D. (sinh năm 1981, ngụ phường Thuỷ Xuân, TP.Huế) đều quen biết nhau.



Tuy nhiên, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc khiến anh D. tử vong, chủ đầu tư đã không báo cơ quan chức năng. Khoảng 21h tối 24.5, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được thông tin từ Công an TP Huế.



Ngay trong đêm, công an quận đã cử một tổ trực tiếp ra nhà nạn nhân để khám nghiệm tử thi, đồng thời khám nghiệm hiện trường nạn nhân tử vong. Hiện, công an đang lập hồ sơ để làm rõ sai phạm của chủ đầu tư khi không khai báo sự việc.



Trước đó, chiều 24.5, gia đình anh D. bất ngờ nhận được tin báo người thân tử vong tại công trường. Đến cùng ngày, một chiếc ôtô con 5 chỗ BKS 43A-500.xx dừng lại trước căn nhà anh D., trên xe có 3 người bước xuống đưa thi thể anh D. nằm ở phía sau xe xuống. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, người nhà anh D. đã giữ 3 người này lại và báo công an.



Được biết, anh D. là thầu điện ở công trình tổ hợp khách sạn Condo 2 và gọi nhân công ở quê vào làm. Khi thấy anh D. tử vong, những người làm cùng đã thuê xe đưa nạn nhân về nhà.



Sau khi sự việc xảy ra, phía chủ đầu tư công trình vẫn chưa có động thái hay lên tiếng gì về việc không báo cáo sự việc.

https://laodong.vn/phap-luat/nam-cong-nhan-roi-tu-tang-16-o-da-nang-chu-dau-tu-khong-khai-bao-807890.ldo



Theo THUỲ TRANG (LĐO)