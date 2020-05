In 98 triệu đồng tiền giả rồi đem bán, lĩnh 14 năm tù

Nguyễn Phi Thông xem video "chuyện cảnh giác" nói về vụ án làm tiền giả, thấy cách làm tiền giả đơn giản, nên ông chủ cơ sở in thiệp cưới này tự ý in tiền giả rồi bán lấy tiền thật.





Các bị cáo tại tòa sáng 19-5 - Ảnh: LAN NGỌC





Ngày 19-5, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Phi Thông (23 tuổi, Cần Thơ) 14 năm tù về tội "làm, lưu hành tiền giả".



Mai Tuấn Khanh (27 tuổi) 9 năm tù về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".



Võ Văn Huệ (22 tuổi) mức án 14 năm tù, Nguyễn Văn Tính (28 tuổi) mức án 11 năm tù, Trương Hữu Phong (29 tuổi) mức án 13 năm tù, Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi) mức án 8 năm tù, Trần Vũ Trường (27 tuổi) mức án 3 năm tù và Lý Trường Thành (26 tuổi) mức án 7 năm tù cùng về tội "lưu hành tiền giả".



Theo hồ sơ, Nguyễn Phi Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tháng 9-2019, Thông xem trên Facebook có đoạn video "chuyện cảnh giác" nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Thông thấy cách thức làm tiền giả đơn giản, chỉ cần có máy tính, máy in màu, máy ép dẻo... những máy này đều có sẵn trong nhà Thông. Do đó Thông nảy sinh ý định làm tiền giả đem bán lấy tiền thật.



Theo đó, Thông tải hình mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 ngàn đồng. Sau đó, Thông dùng một loại phần mềm để chỉnh sửa kích thước, màu sắc sao cho giống với tờ tiền thật và cho "sản xuất" hàng loạt tờ tiền mệnh giá 500.000 ngàn đồng. Qua điều tra, Thông làm giả tổng cộng 98 triệu đồng tiền giả.



Sau khi làm thành phẩm số tiền giả trên, Thông nói cho Huệ biết mình có nguồn tiền giả và muốn bán. Huệ đã giúp Thông liên lạc và bán cho Thành, Khanh, Tính, Phong, Liêm và Trường nhiều lần và giao nhận tại các khu vực thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Mỗi lần bán với giá khác nhau như 10 triệu đồng tiền giả bán được 3 triệu đồng tiền thật, hoặc 7 triệu đồng tiền giả sẽ bán được 1 triệu đồng tiền thật.



Theo LAN NGỌC (TTO)