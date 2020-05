Gây thất thoát 939 tỉ đồng, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói "nhận khuyết điểm"

Tại phiên toà chiều 18-5, bị cáo Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa nhận có khuyết điểm là thực hiện chức trách của mình thiếu sát sao, quyết liệt dẫn đến sai sót trong quản lý, sử dụng 3 khu đất quốc phòng, từ đó gây thất thoát cho Nhà nước gần 939 tỉ đồng.





Chiều 18-5, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Văn Hiến (nguyên đô đốc, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng 7 bị cáo khác bước sang phần xét hỏi



Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hiến, khi đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân, do thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất quốc phòng, đã nhất trí với những đề xuất không đúng quy định của cấp dưới về quản lý đất đai, đã ký nhiều văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Thành ủy, UBND TP HCM xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, đưa 3 khu đất số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) vào hợp tác kinh doanh cũng như nhiều văn bản chỉ đạo các bị cáo khác, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.





Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà





VKS Quân sự Trung ương cáo buộc hành vi của ông Hiến đã khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng trong thời gian 49 năm. Từ đó gây thất thoát cho Nhà nước gần 939 tỉ đồng.



Tại phiên tòa hôm nay 18-5, do có vấn đề sức khỏe nên bị cáo Nguyễn Văn Hiến được cho ngồi để trả lời các câu hỏi của HĐXX. Ngồi trước bục khai báo, bị cáo Hiến cho biết thời gian thực hiện các dự án này, bị cáo giữ cương vị Tư lệnh quân chủng Hải quân. Theo quy chế làm về kinh tế, đất đai là Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân.



Theo ông Hiến, sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới rõ 3 khu đất được đưa vào hợp đồng chưa chuyển mục đích làm kinh tế mà vẫn là đất quốc phòng. Nguồn gốc khu đất 9-11 là Bộ Tư lệnh cũ đã điều cho công ty Hải Thành làm nhà khách. Khu số 2 một phần điều cho Hải Thành làm nhà khách, một phần quân chủng điều về sau. Khu số 7-9 trước là của Viện y học 1-5 phía Nam sau đó chuyển về công ty Hải Thành.



Về lý do đưa 3 khu đất vào làm kinh tế, theo bị cáo Hiến, lý do thứ nhất là do TP HCM đề nghị chỉnh trang đô thị; lý do thứ 2 là nhu cầu của quân chủng nâng cao đời sống bộ đội vào thời điểm đó đời sống cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân rất kham khổ.



HĐXX hỏi khi Bộ trưởng Bộ quốc phòng có ý kiến tại công văn số 5371 về việc không được góp vốn về quyền sử dụng đất, thì bị cáo có chỉ đạo gì với cơ quan chức năng và công ty Hải Thành không? Bị cáo Hiến khai bị cáo có sao 13 văn bản gửi tất cả các thành viên trong Bộ tư lệnh, Thường vụ Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng. Sau đó, giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính là cơ quan quản lý vốn không được góp vốn nên cơ quan quản lý vốn triển khai cho công ty Hải Thành.



Tuy nhiên, bị cáo Hiến thừa nhận bị cáo không trực tiếp triển khai nội dung này nhưng sau đó có một văn bản về kiểm tra. "Ngày 5-8-2011, tôi ra văn bản 10177 tổng kiểm tra, rà soát tất cả các dự án. Trong đó, có 3 dự án này về chấp hành luật pháp, chấp hành về quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đến từng công ty, đến từng miếng đất để kiểm tra báo cáo"- bị cáo Hiến khai.



Về trách nhiệm của mình trong công tác quản lý khi để xảy ra các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm, là thực hiện chức trách của mình thiếu sát sao, quyết liệt. "Tôi đã ra mệnh lệnh kiểm tra, họp Bộ Tư lệnh để phân công công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy của Quân chủng Hải quân nhưng không truy đến cùng, không sát sao quyết liệt. Nếu sát sao, quyết liệt hơn nữa thì cũng có thể phát hiện được sai sót nhưng về tôi nhận thức và kiến thức không đủ để phát hiện được sai sót. Tôi xin nhận khuyết điểm"- bị cáo nói.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)