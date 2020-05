Công an TP.HCM bắt giam Nguyễn Bá Nhựt, giám đốc công ty vận tải Lê An

Chiều 20.5, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Chiều 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An (Công ty Lê An), trụ sở P.Thảo Điền, Q.2) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo PC03, 14 cá nhân trên địa bàn TP. HCM có ký hợp đồng với Công ty Lê An, nội dung hợp đồng cho Công ty Lê An thuê xe ô tô tự lái với giá thuê từ 8 triệu đến 20 triệu đồng/tháng tùy theo xe.

Đến tháng 2.2020, các chủ xe nêu trên kiểm tra thiết bị định vị xe qua điện thoại thì thấy bị ngắt định vị, Nguyễn Bá Nhựt lại không thanh toán tiền thuê xe như thỏa thuận hợp đồng, liên lạc và đến Công ty Lê An tìm Nhựt nhưng bị Nhựt lẩn tránh.



Nghi ngờ Nhựt chiếm đoạt tài sản nên tất cả bị hại đều làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM.





Bị can Nhựt tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Lê







Qua điều tra, PC03 xác định, Nhựt bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê xe ô tô từ khoảng tháng 8.2017, nguồn xe ô tô là do Nhựt đứng tên cá nhân thuê lại của người khác.



Đến tháng 4.2018, hoạt động kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên Nhựt vẫn tiếp tục ký hợp đồng thuê xe ô tô mới của nhiều người với giá từ 8 triệu - 20 triệu đồng/tháng.



Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ và để trả tiền thuê xe, tiền vay lãi suất cao bên ngoài, Nhựt nảy sinh ý định tiếp tục thuê xe để cầm cố các xe ô tô, lấy tiền trả tiền thuê xe của những chủ sở hữu có phát sinh hợp đồng cho thuê trước đó và trả tiền vay nóng ngoài xã hội.



Mặc dù khó khăn, thua lỗ, không có khả năng chi trả những khoản vay và tiền thuê xe, nhưng Nhựt vẫn thành lập Công ty Lê An vào tháng 4.2019 để có thể thuê được nhiều xe hơn và thuê được xe có giá trị cao hơn.



Sau khi thành lập Công ty Lê An, Nhựt đã ký nhiều hợp đồng thuê xe. Sau đó, mang xe đi cầm cố cho Nguyễn Trọng Hiển (46 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Huỳnh Mai Thành Nhân (29 tuổi, ngụ Q.1) với giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/chiếc.



Khi cầm cố các xe ô tô nêu trên, đa số Nhựt không lập hợp đồng mà chỉ trao đổi qua miệng, được Hiển và Nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Bá Nhựt đứng tên, ngoài ra, có một số lần đưa tiền mặt.



PC03 cho biết, tổng số tiền Nhựt cầm cố được là hơn 3 tỉ đồng. Hiện PC03 đang điều tra mở rộng vụ án. PC03 kêu gọi những ai là bị hại của Nhựt cần liên hệ PC03 Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, (Q.10).

Theo Ngọc Lê (thanhnien)