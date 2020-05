Con nấu ăn, cha mở nắp can xăng: 2 người chết, 1 bị thương nặng

Một vụ bỏng xăng trong lúc đổ xăng vào xe và nấu ăn đã khiến 2 cha con trong một gia đình chết và 1 người con bị bỏng nặng.



Thảm cảnh vợ chết, chồng nguy kịch do bỏng xăng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến hai cha con ông Nay tử vong do bỏng nặng - Ảnh: H.T.





Chiều 11-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ bỏng xăng, khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.



Hai người chết được xác định là ông Lê Ngọc Nay (41 tuổi), và con trai là anh Lê Trung Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy), còn người con trai bị bỏng nặng là anh Lê Tấn Thảo (19 tuổi) ngụ cùng địa phương.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 1-5, Thảo chuẩn bị nấu ăn tại nhà bằng bếp gas. Lúc này, ông Nay đến khu vực chứa hàng hóa (nhà ông Nay bán tạp hóa) gần nhà bếp, mang can xăng loại 10 lít định đổ vào bình xăng xe máy.



Do ông Nay đứng gần bếp nên trong lúc mở nắp cũng là lúc Thảo bật bếp gas, dẫn đến ngọn lửa cháy lan đến can xăng.



Ông Nay giật mình vội ném can xăng, xăng chảy tràn trên nền gạch, cháy lan ra cả khu bếp. Anh Hiếu chạy đến định dập lửa cũng bị cháy.



Thảo vội chạy đi cúp cầu dao điện, tắt bếp gas nhưng vẫn bị ngọn lửa cháy lên người, Thảo vội chạy ra phía sau nhà và nhảy xuống cái ao.



Nghe tiếng tri hô, hàng xóm xung quanh đã chạy đến hỗ trợ gia đình dập tắt lửa. Ông Nay, anh Hiếu và Thảo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.



Đến ngày 3-5, anh Hiếu chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Nay và Thảo vẫn tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tiên lượng xấu.



Đến ngày 11-5, thì ông Nay cũng đã tử vong tại bệnh viện. Hiện thi thể ông được đưa về Tiền Giang để phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra.



Riêng em Thảo đang được tiếp tục điều trị.



Theo HOÀI THƯƠNG (TTO)