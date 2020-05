Cây phượng đổ trong sân trường ở TP.HCM, 1 học sinh tử vong

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, đã có một em tử vong trong vụ cây phượng bật gốc sáng nay (26/5) tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) khiến nhiều học sinh bị thương nặng.





Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây ở trường

Hiện trường cây đổ tại Trường THCS Bạch Đằng.





Đầu giờ sáng 26/5, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc, đè lên nhiều học sinh.



Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện quận 3, Bệnh viện Saigon ITO Phú Nhuận, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã cùng tham gia vận chuyển các trường hợp gặp nạn đến cơ sở y tế, trong đó có nhiều học sinh gãy tay, chân, chấn thương cột sống.



Một trường hợp nặng, ngưng tim, ngưng thở được chuyển vào Bệnh viện An Sinh. Bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM vừa thông tin, học sinh này đã tử vong.



Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ cũng vừa tiếp nhận 8 trường hợp liên quan đến vụ tai nạn trên. Trong đó, 3 trường hợp trong tình trạng nặng (gãy chân, tay, chấn thương), 5 học sinh bị thương nhẹ.



Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng, có 13 học sinh lớp 6.8 thương vong do cây đổ.



Theo Bạch Dương (Dân Việt)