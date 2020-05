Bảo hiểm xe máy: 'Có vấn đề' về cách thức triển khai, sửa sai thế nào?

Luật sư Phạm Hoàng Sang (Đoàn luật sư TP.HCM): Theo quy định hiện nay, để được hưởng quyền lợi, người dân phải cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm hàng loạt tài liệu bổ sung vào hồ sơ bồi thường như: giấy thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường theo mẫu, các chứng từ xác định và chứng minh thiệt hại do tai nạn, bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc của nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến xe và lái xe, bản sao bộ hồ sơ tai nạn (có xác nhận của công an nơi thụ lý tai nạn), sơ đồ hiện trường tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm xe liên quan tới tai nạn giao thông, thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông, các biên bản và tài liệu xác định trách nhiệm của người thứ ba (trong trường hợp tổn thất do người thứ ba gây ra), biên bản giám định thiệt hại, các chứng từ xác định thiệt hại do tai nạn… Theo tôi, các thủ tục này nếu áp dụng cho mọi trường hợp thì quá rườm rà, gây khó dễ, khiến người dân bỏ cuộc.