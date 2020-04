Tạm giữ tám đối tượng liên quan vụ đua xe làm hai chiến sĩ hy sinh

Đến rạng sáng 3-4, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã bắt và tạm giữ, lấy lời khai tám đối tượng liên quan đến vụ đua xe. Thông tin được Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết.





Đà Nẵng: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh





Thông tin ban đầu, cả tám đối tượng này đều trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.



Thượng tá Phan Minh Mẫn thông tin thêm, trắng đêm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà và Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã truy tìm, đến sáng sớm nay đã có tám đối tượng bị tạm giữ, ghi lời khai.



Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét, điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.



Theo ANH ĐÀO (NDĐT)