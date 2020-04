Sẵn sàng "chung sống an toàn", không chủ quan với Covid-19

Tại cuộc họp sáng 20/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tập trung thảo luận một số nội dung về việc chung sống an toàn với Covid-19 trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, đi học, sản xuất kinh doanh, du lịch, giao thông.

Các ý kiến cho rằng phải có sự điều chỉnh trong chỉ đạo để thích ứng với diễn biến mới của dịch Covid-19. Mục tiêu là phải chung sống tuyệt đối an toàn, nhất định không được chủ quan, nhưng cũng tận dụng thời cơ kiểm soát được dịch để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mọi lĩnh vực, hoạt động đều phải có người chịu trách nhiệm.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, hiện nay các cơ sở y tế thực hiện biện pháp cao nhất trong phân luồng, tổ chức khu vực riêng biệt tiếp đón người đến khám, chữa bệnh, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, coi tất cả người đến khám là có nguy cơ lây nhiễm…, tiến hành sàng lọc, xét nghiệm, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, sốt, cúm. Bộ Y tế đã lập 2 đoàn thanh tra để kiểm tra, giám sát tất cả bệnh viện thuộc Bộ, phối hợp với các sở y tế để giám sát các cơ sở y tế địa phương, chấn chỉnh ngay những trường hợp không tuân thủ đầy đủ.

Cuộc họp sáng 20/4 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát thật chặt chẽ tất cả quy định liên quan đến tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Chính quyền địa phương căn cứ vào hướng dẫn của ngành y tế có quy định bổ sung và chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trách nhiệm rất lớn của Bộ Công Thương đối với việc xây dựng, ban hành hướng dẫn sản xuất, kinh doanh an toàn cho các doanh nghiệp (DN), đơn vị sản xuất, nhà máy, xí nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng, việc duy trì hoạt động của các DN lớn thời gian qua là kinh nghiệm tốt để các DN khác tham khảo trước khi tổ chức sản xuất lại. Bộ Công Thương đã yêu cầu các DN xây dựng lại quy trình sản xuất kinh doanh, làm việc, đi lại, bảo đảm khoảng cách an toàn… trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo nêu thực tế các DN vừa và nhỏ, những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do, người bán rong… sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể bảo đảm tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn, quy định an toàn khi hoạt động, làm việc trở lại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn dự phòng Covid-19 trong cơ sở sản xuất; xây dựng bảng điểm về phòng, chống dịch trong nhà máy, xí nghiệp… Mặc dù vậy, để bảo đảm các DN thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch, Bộ Công Thương phải tổ chức các đoàn kiểm tra, đồng thời, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, giám sát đơn vị sản xuất trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ y tế đối với công nhân tại các khu nhà trọ; giám sát điểm trên các nhóm công nhân…

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương có văn bản chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn. Cụ thể đối với loại hình nhà máy, công xưởng cần hướng dẫn từ lúc công nhân đi vào, giao nhận ca, ăn uống, đến khi tan ca, đưa đón… Tuỳ vào điều kiện thực tế, địa phương có thể bổ sung các quy định, hướng dẫn, bảo đảm cụ thể, đầy đủ, không được bỏ sót, bỏ lọt.

Bộ LĐTBXH phải có quy định, hướng dẫn khung về đảm bảo an toàn cho người lao động tại các cơ sở sản xuất ở các nhà máy, xí nghiệp, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do...

Đặc biệt, địa phương chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn, phòng, chống dịch đối với hoạt động của nhóm các siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ (ví dụ như sửa xe máy, cắt tóc…), lao động tự do, người bán hàng rong… trên địa bàn.

Thảo luận về nội dung đi lại an toàn, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ rà soát lại các hướng dẫn trước đây về bảo đảm an toàn trong hàng không, xe khách liên tỉnh, xe taxi…, cập nhật thêm các biện pháp phòng, chống mới theo hướng dẫn chung của ngành y tế, và tuỳ theo các tỉnh sẽ có hướng dẫn trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và một số thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, để kiểm soát, đảm bảo hoạt động đi lại an toàn, ngoài những biện pháp thông thường như kiểm tra trực tiếp thì cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giám sát sự tuân thủ quy định phòng, chống dịch trên các phương tiện giao thông như lái xe phải đeo khẩu trang, chở đúng số lượng hành khách (giảm khoảng 50% so với trước), khử khuẩn phương tiện sau khi khách xuống xe… Hành khách cũng có thể phản ánh việc tuân thủ quy định phòng dịch trên phương tiện giao thông bằng cách sử dụng phần mềm ứng dụng.

“Không chỉ đi lại an toàn mà đi học an toàn, làm việc an toàn, du lịch an toàn, khách sạn an toàn… đều có thể ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để giám sát việc tuân thủ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Về vấn đề đi học an toàn, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, bên cạnh hướng dẫn đã được ban hành trước đây về đi học an toàn, trường lớp an toàn, Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế để bổ sung các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học; chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn cho học sinh trong lớp học. Bộ GDĐT cũng có hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến.

Yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát, bổ sung hoặc ban hành thêm các hướng dẫn với những tiêu chí cơ bản, sẵn sàng cho “chung sống an toàn”, tuyệt đối không chủ quan, Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và bổ sung thêm quy định cụ thể, chi tiết hơn tuỳ điều kiện địa bàn. Chúng ta không được bỏ sót, bỏ lọt lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng, hoạt động không có người chịu trách nhiệm.