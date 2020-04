Quảng Ninh: 2 người bị thương trong vụ nổ bình gas

Ngày 8.4, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ nổ lớn tại phường Mạo Khê gây hư hại nhiều tài sản. Đáng chú ý, có 2 người bị thương nhẹ liên quan đến vụ việc.





Hiện trường bên ngoài vụ nổ khí gas tại cửa hàng gia đình nhà ông Đỗ Đức Trí. Ảnh: CTV





Đại diện UBND phường Mạo Khê cho biết, vào tối 7.4, ông Đỗ Đức Trí, 60 tuổi, chủ Cửa hàng điện máy Đức Trí (khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) khi thấy bình gas đã hết nên gọi điện cho người đến thay.



Tuy nhiên, trong quá trình tháo lắp bắt ngờ xảy ra vụ nổ. Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều thiết bị điện tử của cửa hàng, cũng tài sản của gia đình ông Trí bị hư hỏng. Ngoài ra, 2 người có mặt trong ngồi nhà khi tháo lắp bình gas bị thương, không ảnh hưởng đến tính mạng.



Ngay tối 7.4, nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Đông Triều đã có mặt điều tra. Qua nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể là do rò khí từ quá trình lắp bình dẫn đến phát nổ. Ngay trong ngày, nhóm thợ trên thay bình gas cho gia đình ông Đỗ Đức Trí đến bình thứ 3 thì xảy ra sự việc. Nguồn gốc, quy trình cũng như chất lượng loại gas của cửa hàng cung cấp cho gia đình ông Trí hiện được Công an Đông Triều tiến hành tìm hiểu.

Theo Trần Ngọc Duy (LĐO)