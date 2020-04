Lùi xe tải cán chết bé trai, tài xế xóa hiện trường rồi bỏ đi

Lùi xe tải không may cán chết một bé trai, một tài xế ở Nghệ An nhanh chóng xóa dấu vết hiện trường rồi lái xe bỏ đi.





Tài xế dùng đất, cát xóa vết máu sau khi gây tai nạn làm bé trai tử vong - Ảnh: Công an cung cấp





Sáng 25-4, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đang tạm giữ B.V.V. (34 tuổi, ngụ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để tiếp tục làm rõ việc tài xế này xóa dấu vết hiện trường sau khi gây tai nạn làm một bé trai tử vong.



Trước đó, sáng 22-4, gia đình một bé trai hơn 1 tuổi ở phường Quỳnh Phương không thấy con nên tá hỏa đi tìm thì phát hiện thi thể con nằm ở gần hố rác gần nhà. Thi thể bé trai có nhiều vết thương do có vật nặng chèn qua.



Gia đình bé trai trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Công an trích xuất hệ thống camera an ninh của một số hộ dân trong khu vực để điều tra và tìm được đoạn video ghi lại diễn biến cháu bé bị xe tải cán chết.



Theo đó, khoảng 9h15 sáng 22-4, một nam tài xế lái chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe đã không may cán phải bé trai đang chơi trên đường làm cháu bé tử vong tại chỗ.



Điều đáng nói: ngay sau khi phát hiện sự việc, nam tài xế đã nhanh chóng xuống xe bế thi thể bé trai ra một vị trí khác rồi giấu đi.



Sau đó, tài xế quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.



Công an đã triệu tập tài xế V. - người xuất hiện trong đoạn video - để làm rõ.





Theo D.Hòa (TTO)