Lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố: 'Nợ' câu trả lời về trách nhiệm của Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 9-4, trước thông tin các lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố, các cơ quan chức năng đã tổ chức cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.

Chủ trì buổi thông tin là Ban tuyên giáo tỉnh ủy, công an tỉnh, có sự tham gia của Ban Nội chính tỉnh ủy, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên - môi trường.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết lý do ba lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố là do Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là Tổng công ty 3-2) đã chuyển nhượng 43ha đất tại thành phố mới Bình Dương cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (một liên doanh từng do Tổng công ty 3-2 đồng sáng lập) không đúng quy định về thẩm định giá, không đấu giá theo quy định.

Cơ quan điều tra cho rằng các bên tự thỏa thuận giá chuyển nhượng 43ha nói trên là hơn 250 tỉ đồng, thấp hơn bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm đó (năm 2016) khoảng hơn 376 tỉ đồng.

Như vậy, cơ quan điều tra cho rằng nếu chỉ so với bảng giá nhà nước thì các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỉ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính cũng cho biết liên quan tới khu đất khác cũng từng do Tổng công ty 3-2 quản lý rộng tới 145ha tại thành phố mới, sau này liên doanh để thành lập Công ty Tân Thành, hiện cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh.

Quang cảnh buổi cung cấp thông tin báo chí - Ảnh: BÁ SƠN

Ông Bùi Minh Thạnh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết đối với nhân sự hai công ty có lãnh đạo bị khởi tố là Tổng công ty 3-2 (vốn nhà nước còn trên 60%) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương), tỉnh sẽ có tính toán nhân sự thay thế phù hợp để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Tại buổi cung cấp thông tin, các báo đặt nhiều câu hỏi cho cơ quan chức năng như vai trò của Công ty địa ốc Kim Oanh (hiện đã mua lại 100% phần vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú, là chủ đầu tư của khu đất 43 ha), việc xử lý tài sản có liên quan…

Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi về việc điều tra vụ án, nếu phát hiện có trách nhiệm của cơ quan chủ quản của Tổng công ty 3-2 là Tỉnh ủy Bình Dương thì cơ quan điều tra của công an tỉnh có đủ thẩm quyền xử lý?

Các báo đặt vấn đề trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ đã phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty 3-2 góp vốn thành lập liên doanh công ty Tân Phú, cũng như chủ trương cho chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty Tân Phú sau này (rồi lại thu hồi chủ trương)…

Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết ghi nhận tất cả các câu hỏi của cơ quan báo chí và sẽ chuyển các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp tục trả lời sau.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Trung - phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết liên quan vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh, tỉnh ủy viên, cựu bí thư thị ủy thị xã Bến Cát bị truy tố vì mua đất của một người dân tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, sau khi bị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tới nay viện kiểm sát đã có cáo trạng và chuyển lại tòa án nhân dân tỉnh để xét xử theo quy định.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ngày 8-4 đã khởi tố ba bị can về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3-2). Ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, chủ tịch HĐQT và ông Trần Nguyên Vũ, 43 tuổi, tổng giám đốc Tổng công ty 3-2 (hiện vốn thuộc tỉnh ủy còn trên 60%) bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng. Ông Huỳnh Thanh Hải, 56 tuổi, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty 3-2, đại diện phần vốn góp tại Công ty Tân Phú, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, tách ra từ Tổng công ty 3-2) bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.