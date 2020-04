Dính tiêu cực trong khu cách ly, 3 sĩ quan quân đội bị kỷ luật

Nhiều cán bộ, cá nhân có liên quan trong vụ việc để xảy ra việc tụ tập ăn nhậu và vận động kinh phí trong khu cách ly tại Vĩnh Long bị xử lý kỷ luật.





Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Trần Vương





Sáng 27.4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Trần Đơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các đơn vị trong toàn quân đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân từ các quốc gia có dịch về nước, các đơn vị đã dồn nơi ăn ở, huấn luyện, học tập của bộ đội để dành doanh trại tổ chức làm khu cách ly. Tính đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận gần 60 nghìn người tại 150 điểm cách ly, trong đó trên 59 nghìn người đã hết cách ly.



Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, vừa qua, quân khu đã tiếp nhận cách ly hơn 11.000 công dân từ vùng dịch về nước. Khoảng 5.000 được cách ly trong doanh trại quân đội, 12 người sau đó phát hiện mắc COVID-19.



Theo Tướng Dắt, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về đảm bảo an ninh, an toàn trong khu cách ly. Tuy nhiên, ở điểm cách ly trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long để xảy ra việc công dân tổ chức ăn nhậu và vận động nhân dân đóng góp kinh phí.



Thường vụ Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp tỉnh uỷ, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang xét vấn đề trên. Theo báo cáo, thượng tá Nguyễn Hoàng Minh đã bị cách chức uỷ viên phòng hậu cần, đề nghị Quân khu cách chức, cho xuất ngũ. Liên quan đến vụ việc, một Phó chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng bị khiển trách; trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban Quân y bị cảnh cáo.



"Vài ngày tới chúng tôi sẽ họp thường vụ quyết định, sau đó báo cáo cụ thể với Bộ Quốc phòng", tướng Dắt nói.



Lưu ý vấn đề này tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng cho biết, với những trường hợp vi phạm trong khu cách ly phải xử lý nghiêm khắc. Việc cách ly phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện các quy định tại khu cách ly, không để xảy ra những trường hợp tương tự.



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý từ thái độ phục vụ đến chế độ công việc, giám sát y tế, quản lý đều áp dụng đặc biệt, tăng cường lực lượng tuyên truyền để người dân hiểu được cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước trong khu cách ly. Hệ thống y tế phải tận tâm, tận lực.



“Không để rượu chè, gây rối, mất an ninh trật tự trong khu cách ly. Việc cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đặc biệt không được đòi hỏi” – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh và lưu ý kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành.



Trước đó, ngày 20.4, thượng tá Nguyễn Hoàng Minh (Phó chủ nhiệm Hậu cần) và trung tá Đặng Văn Ngoan (Trưởng ban Quân y), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long bị tạm đình chỉ công tác vì để tụ tập ăn nhậu và vận động tiền trong khu cách ly.

