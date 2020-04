Đà Nẵng: Bắt tài xế ô tô bỏ trốn sau khi tông một phụ nữ gãy chân

Sau khi gây tai nạn tại quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), tài xế bỏ mặc nạn nhân, trốn chạy đến tận TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 24-4, tài xế Nguyễn Văn Thi (SN 1989, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có mặt tại trụ sở Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông diễn ra vào tối 20-4.



Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 20-4, chị Phạm Thị Phượng (SN 1995, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38H1 – 009.57, lưu thông trên đường Yên Khê 2 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều tông phải.



Xe ô tô hư hỏng nặng sau khi tông một phụ nữ gãy chân



Cú va chạm khiến chị Phượng và xe máy văng ngược về sau, đập vào xe ben BKS 43H – 4608 đang đậu sát mép đường bên phải. Nạn nhân bị gãy xương đùi, đa chấn thương, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu.



Mặc cho chị Phượng bị thương nặng, ô tô vẫn bỏ chạy, rời khỏi thành phố theo hướng Nam. Tại hiện trường, Công an quận Thanh Khê thu giữ mảnh vỡ cản trước ô tô hiệu Toyota Camry, một số người đi đường cho biết BKS xe có khả năng là 92 hoặc 72, với 2 số 11 sau cùng.





Hiện trường vụ tai nạn



Trích xuất camera, Công an quận Thanh Khê phối hợp cùng Công an Quảng Nam, Quảng Ngãi để điều tra. Đến chiều 21-4, Công an bắt được ô tô BKS 72A - 321.11, do ông Nguyễn Văn Thi điều khiển.



Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thi thừa nhận hành vi bỏ chạy sau tai nạn. Tài xế đang sửa xe tại một ga-ra ô tô tại TP Quảng Ngãi thì bị phát hiện.



Hiện vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

