Công an điều tra cái chết của chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín

Từ khuya 5/4 đến rạng sáng 6/4, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, nhằm điều tra làm rõ vụ chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín tử vong, nghi rơi từ tầng 14 của một chung cư.





TS Bùi Quang Tín (Ảnh: IT)





Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 5/4, người dân sinh sống ở chung cư H.A.N (huyện Nhà Bè, TP.HCM) phát hiện ông Bùi Quang Tín (khoảng 45 tuổi) nằm bất động dưới chung cư. Lúc này, mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện ông đang nguy kịch nên đưa đi cấp cứu. Sự việc được báo cho cơ quan công an.



Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nhà Bè đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ... Do vết thương ông Tín quá nặng nên đã tử vong sau đó.



Đây là tin bất ngờ và khá “sốc” đối với cộng đồng tài chính, ngân hàng trên toàn quốc vì trưa 5/4, ông vẫn còn chia sẻ một link bài viết lên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Không chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông ngân hàng để giảm lãi suất cho vay: Có thực sự cần thiết?".



Trước đó, ông đã có cuộc trao đổi riêng với PV báo Dân Việt về chủ đề: "Giảm lãi suất của ngân hàng: liệu sắp tới còn giảm tiếp nữa không ?!?". Tại buổi trao đổi, các vấn đề được ông trình bày khá rõ nét như: Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cả huy động lẫn cho vay: Liệu sắp tới sẽ ra sao? Tình hình vay tiền của người dân và doanh nghiệp hiện ở mức nào? Một số người dân rút tiền về nhà để mua thực phẩm hoặc mua vàng, liệu lãi suất có tăng trở lại không? Các nước giảm lãi suất đến mức nào? Liệu họ có giảm tiếp không? Trong suốt nhiều năm qua xu hướng lãi suất ra sao?...



Liên quan đến sự ra đi đột ngột của ông Tín, khuya 5/4, BS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, TP.HCM, xác nhận bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp tử vong liên quan vụ tai nạn rơi từ tầng cao tại một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè.



Theo đó, nạn nhân có tên là ông Bùi Quang Tín, được đưa vào bệnh viện lúc 20h30 phút cùng ngày. Hiện thi thể nạn nhân được lưu giữ tại nhà xác của bệnh viện.



Đêm 5/4, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông Bùi Quang Tín tử vong.



Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của TS Bùi Quang Tín, đã có đơn tường trình về cái chết của chồng. Theo bà Bích, đây là “án mạng”.



Một sồ người thân của ông Tín cho biết, trước đó ông có đi ăn uống với bạn. Sau đó, ông Tín trở về chung cư thì xảy ra vụ việc. Được biết, chung cư nơi ông Tín sinh sống vốn cao nhiều tầng và có lan can cao.



TS Bùi Quang Tín hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; Thành viên đoàn Luật sư TP.HCM.



Tiến sĩ Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý…



TS Bùi Quang Tín cũng đã từng đi du học tại Mỹ để lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính Ngân hàng từ năm 2003 và làm việc 3 năm tại ngân hàng Bank of America tại Bang Texas, Hoa Kỳ. Sau khi về nước, ông tiếp tục vừa làm việc tại ngân hàng Sacombank trong lĩnh vực ngoại hối ở vị trí Giám đốc Kinh doanh Ngoại hối và nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng vào năm 2013.



Đồng thời, ông cũng đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Luật hệ chính quy tại Đại học Luật TP.HCM năm 2013 và đã chính thức là Luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM cũng như hoàn thành chương trình Thạc sỹ Luật Kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM tháng 9/2017.



TS Bùi Quang Tín cũng đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng do Chính phủ Luxembourg (thời gian 1 năm) và Thuỵ Sĩ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam (SECO 2) (thời gian 2 năm).



Ông cũng tham gia rất nhiều hội thảo chuyên đề cũng như xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế và pháp lý cũng như các bài báo trong tạp chí có giá trị tại Việt Nam. Đặc biệt, TS Tín cũng được mời làm diễn giả trong nhiều chương trình truyền hình của các đài truyền hình nổi tiếng trong nước và quốc tế cũng như được mời phỏng vấn và cho ý kiến về các vấn đề kinh tế và pháp lý chuyên sâu khác nhau trong nhiều bài báo và tạp chí nổi tiếng.



Ngoài ra, ông cũng được mời tham gia làm diễn giả chính tại các buổi hội thảo, tọa đàm do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tư pháp, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM… tổ chức hàng năm về các chủ đề kinh tế và pháp lý chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, thuế, pháp lý, marketing, bán hàng, bất động sản, chứng khoán…





