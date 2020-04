Bà chủ xe khách "Mắt Nai" điều hành đường dây ma túy liên tỉnh

Nguyễn Thị Lệ Ánh (39 tuổi, ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) lập doanh nghiệp xe khách đường dài “Mắt Nai”, thuê nữ giáo viên về hưu vận chuyển ma túy, mỗi chuyến hàng cả 80 bánh heroin.



Nguyễn Thị Lệ Ánh - bà trùm điều hành đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh cơ quan công an





Chân dung bà trùm ma túy



Ánh vốn có chồng và ba con nhỏ. Mấy năm trước, chồng Ánh đã chết do mắc phải căn bệnh thế kỷ, còn bản thân cô ta cũng nhiễm HIV.



Số tiền tích cóp được trong những năm tháng liên quan đến ma túy của chồng, Ánh đứng ra sắm 4 chiếc xe khách giường nằm tuyến Điện Biên - Thái Bình, nhằm mục đích phạm tội liên quan đến ma túy. Biết Ánh bị bệnh, song một người đàn ông vẫn đến và sống như vợ chồng với cô ta.



Ánh luôn khen người tình có đôi mắt đẹp, đẹp như “mắt nai”. Chính vì vậy, cô ta đặt cho nhà xe của mình là “Nhà xe Mắt Nai” để lấy lòng tình nhân.



Để điều hành đường dây ma túy, Ánh trực tiếp đi lấy nguồn hàng từ Lào về Điện Biên. Cô ta lôi kéo những phụ nữ về hưu, hoàn cảnh khó khăn vào đường dây của mình. Trong đó có trường hợp Thạch Thị Vân (57 tuổi), nữ giáo viên mầm non về hưu, hoàn cảnh éo le, chồng con đều vướng vào tù tội, liên quan đến ma túy.



Ánh cũng lập ra đường dây với đối tác gồm toàn phụ nữ. Trong đó, Phạm Thị Hải Yến (50 tuổi, ở thành phố Nam Định) được Ánh tin tưởng chọn làm đối tác. Ngoài việc có tiềm lực kinh tế lớn, không sợ nợ tiền hàng, tay chân quanh Yến cũng là phụ nữ như Đặng Thị Hoa (59 tuổi), Trần Thị Hạnh (51 tuổi).



Với 4 xe khách thay phiên Ánh dùng làm phương tiện để tổ chức vận chuyển, nhận “hàng” về Nam Định, sau đó tiếp tục đi nơi khác tiêu thụ. Từ trên Điện Biên, Ánh và Yến thảo luận với nhau, lắp camera tại một số nơi để chỉ điểm, nhìn mặt cán bộ ma túy, “rút dây động rừng” nếu bị lực lượng chức năng theo dõi.



Mẻ lưới 80 bánh heroin



Từ tháng 7.2019, đường dây ma túy do Ánh điều hành đã nằm trong tầm ngắm của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an. Bởi trước đó, C04 đã lập chuyên án 179H để triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh khủng này của Ánh. Vì vậy, mọi di biến động của Ánh của đồng bọn được các trinh sát dày dạn kinh nghiêm của Phòng 7, C04 theo dõi.



Theo tài liệu, các đối tướng trong đường dây này không bán lẻ ma túy ở địa phương, mà mua bán ma túy với số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; đóng ma túy vào các thùng hàng bình thường để lên xe khách của Ánh, trực tiếp lái xe, phụ xe của nhà để vào cốp tránh bị phát hiện.



Cũng qua trinh sát, lực lượng chức năng nắm được người của Ánh khi đi cùng “hàng” sẽ không vào các bến xe khách, chỗ có nhiều xe taxi mà thường xuống dọc tuyến đường. Sau đó, đối tượng bắt xe ôm, mang “hàng” đi theo để đưa về điểm tập kết ma túy ở Nam Định.



Ngày 16.9.2019, thời cơ phá án đến với C04, khi trinh sát nắm thông tin Ánh đã mua một lô ma túy từ đối tượng Lào. Sau đó, Ánh thông báo cho Hoa là ngày hôm sau sẽ cho Vân vận chuyển số ma túy trên về giao cho tại nhà ở Nam Định. Gần 100 cán bộ chia làm nhiều tổ công tác, bám sát mọi di biến động của Vân.



Khoảng 17h30 cùng ngày, một mũi trinh sát báo về, Vân đã xuất hiện tại nhà ở của Ánh, địa chỉ phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ. Sau đó, Vân lên xe khách “Mắt Nai” BKS: 27B – 00171, tuyến Điện Biên - Thái Bình. Vân có nhiệm vụ đi theo, trông coi và sẽ chuyển những thùng xốp chất đầy heroin, được Ánh cho lái xe và phụ xe chất lên cốp ôtô khách trước đó.



Khoảng 5h15 ngày 18.9.2019, xe khách “Mắt Nai” đến địa phận ngã tư Chợ Lợn (thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) thì Vân xuống xe khách, đồng thời bê hộp xốp bên trong có ma túy, thuê xe ôm vận chuyển về giao cho Hoa, tại địa chỉ nhà ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định. Vào thời điểm này, Hạnh cũng đang có mặt tại nhà Hoa, cả hai đang mở cửa sẵn để chờ Vân mang “hàng” tới. Theo đó, khi hàng chuyển cho Hoa, Hoa sẽ chuyển tới Yến để mang đi tiêu thụ.



Ngay khi Vân đang giao thùng xốp có chứa ma túy cho Hoa, Hạnh, nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào bắt quả tang các đối tượng, thu giữ 80 bánh heroin được giấu trong thùng xốp. Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác khác đã tiến hành bắt giữ đối tượng Ánh.



Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 bị can Ánh, Vân, Hạnh, Hoa về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời điều tra mở rộng vụ án, truy bắt tiếp các đồng phạm khác.



