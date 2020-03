Xác định những người tiếp xúc với hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19

UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra xác định những người đã tiếp xúc, đi cùng hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19.

Khách Nhật nhiễm COVID-19 quá cảnh Tân Sơn Nhất, 71 người bị cách ly







Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra màn hình hiển thị máy quét thân nhiệt đối với hành khách quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)





Ngay sau khi có thông tin từ Hệ thống Quản lý, Giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế) về hành khách người Nhật được phát hiện nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản sau khi đi từ Campuchia, quá cảnh qua Việt Nam và về Nhật Bản, tối 4/3/2020, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã gửi Công điện số 357/CĐ-BCĐQG tới Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc, đi cùng với hành khách Nhật Bản mắc COVID-19 trên chuyến bay quá cảnh Việt Nam.



Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số VN814 của Vietnam Airlines ngày 3/3/2020 từ Siem Reap về sân bay Tân Sơn Nhất và chuyến bay số VN341 của Vietnam Airlines ngày 4/3/2020 từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất, xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người nêu trên để thông báo ngay cho Chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định.



Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra xác định những người đã tiếp xúc (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất), người đi cùng với hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 nói trên trên các chuyến bay.



Bên cạnh đó xác định danh sách người nhập cảnh từ chuyến bay VN814 cũng như chuyến bay VN341 vào Việt Nam để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.



Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người nhiễm COVID-19 nói trên đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất để ngăn ngừa virus lây lan.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)