Thủ tướng yêu cầu có những kịch bản đối phó với tình huống xấu nhất do dịch

Chiều 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung gồm: Các kịch bản ứng phó dịch COVID-19, chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch và một số vấn đề khác.



Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu đặt ra các tình huống, các kịch bản ứng phó với dịch bệnh.



"Trong tình huống xấu nhất thì phương án của Chính phủ là gì để không bị động, nhất là phương án về huy động nguồn lực và các biện pháp cần thiết khác?” - Cổng Thông tin điện tử dẫn lời Thủ tướng nói.



Người đứng đầu Chính phủ cũng nhìn nhận, chúng ta không mong tình huống xấu này xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì phải ứng phó chủ động hơn, quyết liệt hơn với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.



Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo về các tình huống, cấp độ bùng phát của dịch và các kịch bản triển khai với mỗi tình huống này, trong đó, lường trước cả tình huống xấu nhất.



Thủ tướng cho rằng, vấn đề an sinh xã hội cũng vô cùng cấp thiết, nhất là đối với người dân nghèo, người thất nghiệp, nếu không chủ động giải quyết vấn đề này thì khó khăn cho đất nước. Do đó, cuộc họp tập trung bàn về đối tượng, mức hỗ trợ và nguồn lực thực hiện, từ đó, sẽ báo cáo vấn đề quan trọng này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào ngày mai, 1/4.



Đây là vấn đề cấp bách, vì “qua mấy tháng vừa rồi, nhiều người khổ lắm, nhất là thất nghiệp, không có việc làm, nhiều gia đình rất khó khăn. Chúng ta thấu hiểu được vấn đề này của người dân, của người công nhân, viên chức…”.





Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.



Những giải pháp quyết liệt mà lãnh đạo Chính phủ yêu cầu để chống dịch bệnh COVID-19:



1.Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc.



2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.



3. Phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp.



4. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.



5. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.



6. Hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn.



7. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0h ngày 1/4 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia.



8. Các cơ quan Nhà nước cho cán bộ làm việc tại nhà, thật sự cần thiết mới đến công sở.



9. Dừng thăm bệnh nhân tại các bệnh viện; yêu cầu kê khai y tế bắt buộc với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân.



10. Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TP.HCM).





