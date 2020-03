Thanh niên tên Thật lập website để rao bán giấy khám sức khỏe giả

Nguyễn Khắc Thật cùng nhóm thanh niên làm giả con dấu của bệnh viện, rồi lập trang web, thuê quảng cáo để rao bán giấy khám sức khỏe với giá 50.000-150.000 đồng/tờ tùy loại.





Đối tượng làm giả giấy tờ để cầm cố xe ô tô lãnh án

Làm giả hàng chục hồ sơ vay của khách hàng để chiếm đoạt tiền tỉ

Nguyễn Khắc Thật tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.







Ngày 4.3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khắc Thật; Nguyễn Viết Quân; Nguyễn Khắc Tường; Nguyễn Trường Quang; Trịnh Thanh Hường để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.



Trước đó, cơ quan công an phát hiện website: giakhamsuckhoehn.com rao bán giấy khám sức khỏe của Bệnh viện giao thông vận tải với giá bán từ 50.000-150.000 đồng/giấy tùy loại. Việc rao bán này diễn ra công khai trên các trang mạng xã hội.



Sau thời gian theo dõi, cảnh sát bắt quả tang Hường và Quang đang đi giao giấy khám sức khỏe cho khách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong người hai thanh niên này có 10 giấy khám sức khỏe, mặt trước phía trên có dán ảnh đóng dấu giáp lai “Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải”. Tổ công tác đã bắt giữ Thật và Quân.



Khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ 1 con dấu ghi: “Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải; 1 máy tính nhãn hiệu HP, 1 con dấu hình chữ nhật có ghi chữ “Đã thu tiền”; 21 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ, đóng dấu tròn Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải”; 7 phiếu khám sức khoẻ có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.



Sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt Tường (anh trai của Thật) là người được phân công giữ các con dấu tên giả và đóng dấu tên bác sĩ, ký tên, viết kết quả vào giấy khám sức khỏe giả. Cảnh sát thu 8 dấu tên của bác sỹ và 96 tờ giấy khám sức khỏe giả tại nhà Tường.



Theo cơ quan công an, Thật và Quân thuê nhà trọ để làm cơ sở sản xuất giấy khám sức khỏe giả.



Thật và Quân sử dụng con dấu giả của Bệnh viện Giao thông vận tải để làm giấy khám sức khỏe và trực tổng đài điện thoại để trả lời khách hàng có nhu cầu.



Quang cùng Hường có nhiệm vụ đi giao giấy khám sức khỏe cho khách hàng và trực tiếp thu tiền. Ngoài ra, các đối tượng đã thuê quảng cáo cho trang web với giá từ 3 - 5 triệu đồng/ngày.



https://laodong.vn/phap-luat/thanh-nien-ten-that-lap-website-de-rao-ban-giay-kham-suc-khoe-gia-788606.ldo

Theo Việt Dũng (Báo Lao Động)