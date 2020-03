Tài xế gây nổ trụ sở Cục Thuế Bình Dương vì được nhóm khủng bố hứa cho tiền

Đối tượng chủ mưu từng gây ra nhiều vụ khủng bố



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương dự kiến đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 3-2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã quyết định tạm hoãn phiên tòa tới ngày 3-4-2020.



Đối với đối tượng chủ mưu Lisa Phạm, cáo trạng xác định người này đã từng chỉ đạo gây ra một số vụ khủng bố trước đây vào các trụ sở cơ quan nhà nước và địa điểm công cộng như: vụ khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM; bãi giữ xe của Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai; nhà máy nhiệt điện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình...



Lisa Phạm từng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, truy nã về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" từ năm 2017.